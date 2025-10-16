Nilox J2, ebike pieghevole da 19 kg per la mobilità urbana

Nilox J2 è una bicicletta elettrica pieghevole progettata per facilitare gli spostamenti urbani, in particolare quelli legati alla cosiddetta “Mobilità dell’ultimo chilometro”. Annunciato poche ore fa, si tratta di un mezzo compatto e leggero, pensato per chi combina l’uso della bici con altri mezzi di trasporto come treni, metropolitane o l’automobile.

Usa un telaio in acciaio che si ripiega in pochi secondi in modo da poterla sollevare rapidamente (pesa 19 Kg) nel sali-scendi dalla metro ed è abbastanza compatta da poter essere infilata facilmente nel portabagagli dell’auto.

Il motore si trova al posteriore: è un brushless da 250 Watt alimentato da una batteria da 216 Wh che si ricarica in circa 4 ore e promette fino a 30 chilometri di autonomia con una sola carica.

C’è la pedalata assistita con 5 livelli di assistenza, freni a tamburo, luci LED davanti e dietro e uno schermo per gettare un’occhio alla carica residua, alla velocità di percorrenza e altre informazioni direttamente dal manubrio.

Le ruote sono da 16 pollici con battistrada da 2 pollici e la sella – dice l’azienda – è ergonomica, anche se manca completamente di molle e ammortizzatori.

Nilox sottolinea infine che la J2, come gli altri modelli della propria gamma di e-bike, è assemblata in Italia.

Con queste caratteristiche, che non puntano ad alte prestazioni o avanzate soluzioni tecnologiche, non va considerata una sostituta della bicicletta elettrica nel vero senso della parola ma piuttosto come un’alternativa più stabile, comoda e sicura rispetto al monopattino elettrico, dove il viaggio in piedi stressa non poco le articolazioni.

Disponibilità e prezzo

Nilox J2 costa 689,99 € ed è in vendita anche su Amazon. È disponibile nella colorazione sabbia, che mantiene un profilo sobrio e urbano.

