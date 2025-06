Oral-B Pro Series 3, spazzolino elettrico low cost a solo 44,99€

Pubblicità Oggi costa solo 44,99€ su Amazon lo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B Pro Series 3, un prodotto entry leve ma perfetto p per migliorare l’igiene orale quotidiana. Questo modello combina un design compatto con un’impugnatura ergonomica e integra un quadrante timer che segnala ogni 30 secondi il momento di cambiare zona della bocca. È compatibile con tutte le testine Oral-B e include due testine di ricambio e una custodia rigida, utile per il trasporto. La testina rotonda è progettata per raggiungere aree difficili, dove gli spazzolini manuali faticano ad arrivare. Si rivolge a chi desidera un’alternativa più efficace allo spazzolino manuale, grazie alla tecnologia Oral-B 3 in 1 che consente una rimozione della placca più approfondita e gengive visibilmente più sane. L’indicatore visivo della pressione segnala quando si sta spazzolando con troppa forza, evitando così di irritare le gengive sensibili. Le tre modalità di utilizzo (standard, delicata e sbiancante) permettono di personalizzare l’esperienza in base alle necessità individuali. Oral-B Pro Series 3 ha anche un una batteria migliorata rispetto alla linea Vitality e ricarica con indicatore LED. L’autonomia è di circa due settimane con una sola carica. Costa solo 44,99€, invece di circa 69€, prezzo medio delle ultime settimane Sto caricando altre schede...

