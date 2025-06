Arriva HDMI 2.2 e la banda video raddoppia fino a 16K

L’HDMI Forum, dopo l’anteprima avvenuta durante il CES di gennaio, ha ufficializzato ieri sera le specifiche definitive dello standard HDMI 2.2, la nuova generazione della tecnologia di connessione audio/video che inizierà a comparire sui dispositivi nel corso del 2025.

Cosa cambia con HDMI 2.2

Il miglioramento principale rispetto a HDMI 2.1 è il raddoppio della larghezza di banda: da 48 Gb/s si passa a 96 Gb/s, superiore a DisplayPort. Un incremento che abilita risoluzioni estreme e frequenze di aggiornamento molto più alte, anche senza compressione.

Tra i formati supportati:

16K a 60 Hz (con chroma subsampling)

12K a 120 Hz (con compressione)

8K a 60 Hz senza compressione

4K a 240 Hz con profondità colore fino a 12 bit

Il nuovo standard integra anche il Latency Indication Protocol (LIP), pensato per migliorare la sincronizzazione tra audio e video, soprattutto in sistemi home theater con ricevitori AV, proiettori e soundbar multipunto. Una funzione pensata per chi utilizza configurazioni complesse e ha bisogno di una sincronizzazione più precisa.

Nasce il cavo Ultra96

Per supportare appieno le capacità di HDMI 2.2, arriva una nuova tipologia di cavo: Ultra96 Certified Cable. Solo questi cavi potranno garantire l’intera banda di 96 Gb/s necessaria per sfruttare tutte le funzionalità previste dallo standard.

I cavi certificati saranno facilmente riconoscibili grazie a un’etichetta ufficiale e a un QR code applicato sulla confezione, che consente di verificarne l’autenticità. Si tratta di una misura voluta per evitare confusione con cavi non conformi, come già accaduto in passato con modelli non certificati venduti online.

Compatibilità e retrocompatibilità

HDMI 2.2 manterrà piena compatibilità con le versioni precedenti. I cavi Ultra96 potranno quindi essere usati anche su dispositivi HDMI 2.1 o inferiori, adattandosi al massimo supportato dalla controparte. Viceversa, un dispositivo HDMI 2.2 funzionerà regolarmente con cavi meno recenti, anche se limitato alla banda minima supportata dal cavo stesso.

Quando arriveranno i primi dispositivi?

I primi cavi Ultra96 dovrebbero debuttare entro la fine del 2025. I dispositivi compatibili inizieranno ad arrivare nello stesso periodo, con AMD che potrebbe essere tra le prime aziende ad adottare lo standard sulle nuove GPU con architettura UDNA.

Secondo indiscrezioni, le nuove Radeon Pro potrebbero supportare pienamente HDMI 2.2, mentre la gamma consumer potrebbe avere un supporto parziale, con una larghezza di banda limitata per i modelli base, come già avvenuto con DisplayPort 2.1b sulle RX 9000.

La diffusione su larga scala richiederà tempo, anche perché i contenuti in 8K sono ancora rari, e quelli in 16K praticamente inesistenti. Tuttavia, HDMI 2.2 segna un passo avanti importante per chi lavora con contenuti professionali, gaming ad altissima frequenza o configurazioni AV di fascia elevata.