Black Friday ultimo giorno: i prodotti più venduti della mattina

Beats Solo 4 da 229€ a 99 €

Compatte e pensate per l’uso quotidiano, le Beats Solo 4 offrono un audio bilanciato, con bassi definiti e un design leggero per lunghe sessioni d’ascolto. La connettività Bluetooth stabile garantisce un pairing immediato, mentre l’autonomia estesa permette ore di musica senza interruzioni. I padiglioni on-ear imbottiti migliorano il comfort, e i comandi integrati rendono semplice gestire chiamate e tracce. Ideali per chi cerca cuffie versatili, facili da trasportare e adatte alla quotidianità.

Sto caricando altre schede...

Amazon Basics 48 Batterie AA a 13,64 a 12,19 €€

Affidabili e pensate per durare, le Amazon Basics 48 Batterie AA assicurano una lunga conservazione, ideale per dispositivi ad alto consumo. La tecnologia alcalina garantisce prestazioni stabili, mentre la resistenza allo scaricamento le rende utili fino a 10 anni. Perfette per telecomandi, giochi e torce, offrono una soluzione pratica ed economica per la casa.

Sto caricando altre schede...

ACE WC Gel Multigetto Candeggina a 3,88 a 2,07€

Rapido ed efficace, l’ACE WC Gel Multigetto Candeggina garantisce una pulizia profonda grazie alla sua formula con candeggina igienizzante. Il sistema multigetto permette un’applicazione uniforme anche nei punti difficili. La consistenza densa aderisce meglio alle superfici, migliorando l’efficacia. Perfetto per un bagno pulito, fresco e igienizzato.

Sto caricando altre schede...

Apple AirTag a 39€

Semplice e intuitivo, l’Apple AirTag aiuta a ritrovare oggetti personali grazie alla rete Dov’è. La localizzazione precisa facilita la ricerca, mentre la struttura compatta lo rende adatto a ogni accessorio. Con batteria sostituibile e resistenza all’acqua, è una soluzione affidabile per chi vuole sicurezza e praticità.

Sto caricando altre schede...

LG OLED evo AI G5 55 pollici a 2299 a 1309 €

Con immagini definite e colori perfetti, il LG OLED evo AI G5 55 pollici offre un’esperienza immersiva grazie al pannello OLED evo. Il processore con AI ottimizza fluidità e nitidezza, mentre webOS garantisce accesso immediato allo streaming. Il design ultrasottile completa un TV ideale per contenuti cinematografici, sport e gaming.

Sto caricando altre schede...

Fairy Platinum Plus 40 Capsules a 23,49 a 9,99€

Potenti e pratiche, le Fairy Platinum Plus Dishwasher Tablets offrono un’azione sgrassante avanzata. La formula aiuta a ripristinare la brillantezza dei vetri e rimuove i residui più difficili. Ogni capsula è monodose e facile da usare, ideale per stoviglie pulite senza prelavaggio. Perfette per una lavastoviglie sempre efficiente.

Sto caricando altre schede...

ghd Gold a 249 147€

Rapida e facile da usare, la ghd Gold è una piastra professionale progettata per pieghe lisce o onde naturali. Le lamelle avanzate mantengono temperatura costante riducendo i danni, mentre il design ergonomico facilita la presa. Perfetta per styling duraturi, luminosi e senza crespo.

Sto caricando altre schede...

DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete a 1299 a 999€

Potente e intuitivo, il DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere combina aspirazione e lavaggio per una pulizia completa. La navigazione intelligente ottimizza i percorsi, mentre i rulli autopulenti riducono la manutenzione. Ideale per chi desidera un dispositivo versatile, efficiente e adatto a pavimenti diversi.

Sto caricando altre schede...

LG OLED evo AI C5 65 pollici da 1788 1349€

Progettato per immagini di qualità superiore, il LG OLED evo AI C5 65 pollici offre neri perfetti, colori brillanti e ottimizzazioni tramite AI. Ideale per film, sport e gaming, con supporto HDR avanzato e webOS rapido. Il design slim completa un TV dalle prestazioni premium.

Sto caricando altre schede...

Kobo Clara Colour a 169,99 a 149,99€

Compatto e moderno, il Kobo Clara Colour introduce uno schermo a colori ideale per fumetti e illustrazioni. ComfortLight Pro riduce l’affaticamento, mentre il design leggero migliora la portabilità. L’ecosistema Kobo offre funzioni smart e lettura versatile.

Sto caricando altre schede...

Tenderly Carezza di Latte a 289 a 1,99€

Morbida e delicata, la Tenderly Carezza di Latte offre una carta igienica soffice con due veli resistenti. La texture vellutata assicura comfort, mentre la qualità Tenderly garantisce una resa omogenea. Ideale per chi desidera un prodotto gentile e affidabile.

Sto caricando altre schede...

Samsung Galaxy Book4 a 599 a 528,99€

Leggero e pensato per la produttività, il Samsung Galaxy Book4 offre un display nitido e prestazioni fluide. L’integrazione con l’ecosistema Samsung facilita il multitasking, mentre la batteria duratura lo rende ideale per studio e lavoro. Un laptop moderno e versatile.

Sto caricando altre schede...

Hasbro Gaming Twister da 2,99 a 13,99€

Divertente e coinvolgente, il Hasbro Gaming Twister offre un gioco dinamico che unisce agilità e colore. Il tappetino resistente e il disco chiaro rendono la partita immediata. Perfetto per feste e momenti spensierati con tutte le età.

Sto caricando altre schede...

Meta Quest 3S 128 GB a 329,99 a 279,99€

Progettato per un’immersione totale, il Meta Quest 3S 128 GB offre immagini chiare e un tracciamento preciso, migliorando giochi e applicazioni VR. La struttura leggera aumenta il comfort, mentre la libreria Meta garantisce contenuti ricchi e vari. Perfetto per chi cerca un’esperienza coinvolgente senza cavi.

Sto caricando altre schede...

Panasonic Alkaline Power AA a 10,49 a 8,92€

Affidabili e durature, le Panasonic Alkaline Power AA offrono energia costante per dispositivi quotidiani. La formula alcalina garantisce prestazioni stabili anche nei consumi elevati. Una scelta economica e pratica da tenere sempre in casa.

Sto caricando altre schede...

Calendario delle Amiche 2026 a 14,90 a 11,99€

Colorato e ricco di dettagli, il Calendario delle Amiche 2026 Eco Sostenibile porta un tocco allegro agli ambienti. Le illustrazioni curate e gli spazi comodi lo rendono utile per organizzare impegni. La produzione ecosostenibile lo rende una scelta responsabile e piacevole da utilizzare.

Sto caricando altre schede...

Equilibra Cofanetto Tisane Funzionali a 15,49 a 9,38€

Variegato e ideale per la routine quotidiana, il Equilibra Cofanetto Tisane Funzionali offre miscele naturali pensate per il benessere. Il cofanetto da 60 bustine include infusi diversi, tutti con ingredienti di qualità e sapori piacevoli. Una soluzione salutare e perfetta anche come regalo.

Sto caricando altre schede...

NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti a 1299 a 799€

Versatile e adatto alla pulizia completa, il NARWAL Flow Aspirapolvere Lavapavimenti combina aspirazione potente e lavaggio efficiente. Il design ergonomico facilita l’uso, mentre il serbatoio capiente permette sessioni prolungate. Una scelta multifunzionale e pratica per ogni casa (prezzo applicando coupon)

Sto caricando altre schede...

TCL 65V6C TV 65” 4K UHD da 549 a 399€

Con un pannello ampio e immagini definite, il TCL 65V6C TV 65” 4K UHD offre colori vividi e una piattaforma smart intuitiva. Ideale per salotti spaziosi, garantisce qualità stabile e un’esperienza visiva coinvolgente a un prezzo competitivo.

Sto caricando altre schede...

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm a 279 a 229€

L’Apple Watch Series 3 introduce un processore aggiornato e offre modelli con connettività cellulare, quindi puoi ricevere chiamate e notifiche anche senza iPhone a portata — cosa che la Series 2 non consente. Ha un altimetro barometrico, utile per misurare dislivelli e piani fatti, e un GPS migliorato. Pur mantenendo design e impermeabilità simili, Series 3 rende lo smartwatch più autonomo e versatile per sport e mobilità. Per chi usa molto notifiche, chiamate e attività all’aperto, è un passo avanti netto.

Sto caricando altre schede...