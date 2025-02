ORICO SJ10 è l’hub con lettore SSD incorporato

Pubblicità

I computer portatili di oggi, per poter essere sempre più sottili, devono rinunciare alla maggior parte degli ingressi. D’altronde non servono spesso; se non altro, non a tutti. Sicché chi vuole poter collegare più periferiche via cavo o memorie esterne, deve necessariamente affidarsi ad un hub, uno strumento che in poco spazio consente di aumentare il numero delle porte di qualsiasi macchina alla quale lo si collega.

Sul mercato esistono ormai centinaia di modelli diversi; i più recenti si collegano via USB-C e perciò oltre ad essere compatibili coi portatili di ultima generazione, volendo si possono usare anche con smartphone e tablet dotati di questa presa.

Se avete un buon badget da investire per questo scopo vi consigliamo di acquistare ORICO SJ10, uno strumento che si merita di entrare nell’elenco dei migliori attualmente in circolazione per una serie di motivi.

Il principale vantaggio sta nel fatto che include anche la funzionalità di case per un SSD; ovvero nel collegarlo ad un dispositivo oltre ad aumentarne gli ingressi, permette di aggiungere anche spazio di archiviazione senza bisogno di collegare altri dischi e quindi col fastidio di altri cavi. Qui, con un solo cavetto, si aggiungono prese e spazio – fino a 1 TB – in un sol colpo. Praticamente un iPhone con questo hub e lo SMALLRIG Clamp raggiunge un livello di produttività altrimenti impossibile.

È ottimo anche dal punto di vista delle prestazioni: la velocità di trasferimento raggiunge i 1000 MB/s perciò risulta estremamente efficiente nella gestione di file di grandi dimensioni in quanto permette trasferimenti rapidi senza compromettere la qualità dei dati. Una manna dal cielo per chi lavora con video, immagini ad alta risoluzione o documenti pesanti.

Come dicevamo è un hub, nel caso specifico capace di offrire una espansione 10-in-1. Offre cioè:

1 porta USB-A 10 Gbps;

2 porte USB-A 5 Gbps;

1 porta Ethernet ;

; 1 presa HDMI 4K a 60 Hz;

a 60 Hz; 1 porta USB-C PD da 100 W ;

; 1 porta USB-C 10 Gbps;

1 porta USB-C PC IN;

1 slot per schede SD ;

; 1 slot per schede microSD.

La scocca esterna è realizzata in lega di alluminio quindi oltre ad essere elegante è anche resistente.

Ultimo punto di forza è la ventola interna che aiuta a mantenere una temperatura stabile specialmente durante l’uso prolungato.

Dove comprare

Questo prodotto costa 169,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Altri accessori per Mac

Se siete interessati ad altri accessori per potenziare la postazione di lavoro date allora uno sguardo agli articoli pubblicati in questa sezione dove scriviamo di webcam, tastiere, mouse, borse per PC, sottomano per scrivanie e molto altro ancora.

Dalle precedenti segnalazioni

Tra le nostre pagine trovate anche le segnalazioni di altri interessanti accessori per Macbook, come quelli elencati qui sotto:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...