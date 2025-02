La super batteria Ugreen Nexode 100 Watt a solo 50,79 €

Pubblicità Se vi serve quella che altrove abbiamo definito come “l’unica batteria di cui potete avee bisogno” andate su Amazon dovea comprate la Ugreen Nexode da 100 Watt, a solo 50,79€. Questa batteria è utilizzabile praticamente per tutto. Non solo eroga 100 Watt sulla USB-C principale, assicurando quindi una ricarica rapida e performante anche anche con MacBook Pro di ultima generazione, ma presenta una seconda USB-C da 30 Watt per ricaricare un secondo dispositivo come un tablet, e una terza USB-A per altri dispositivi e accessori con potenza di uscita fino a 22,5 Watt (se avete uno smartphone compatibile). Sulla potenza Le porte si possono usare anche contemporaneamente, ricaricando quindi fino a tre dispositivi insieme, ma se si usa solo la USB-C più potente come dicevamo si possono sfruttare tutti i 100 Watt di uscita, andando così a ricaricare ad esempio un MacBook Pro 16 pollici portandolo a 42% in appena mezz’ora, oppure un iPhone 15 al 60% nello stesso lasso di tempo. La USB-C in questione (sul dispositivo è etichettata come OUT1) funziona anche nel senso inverso, ovvero come presa rapida per la ricarica della batteria stessa. In questo caso può assorbire fino a 65 Watt, il che significa che col caricatore adeguato, a questa potenza i mAh a disposizione dell’utente si possono ripristinare completamente (partendo dallo 0%) in appena 2 ore. Energia a disposizione In numeri parliamo di 20.000 mAh. Circa 74 Whr che assicurano fino a 4,5 ricariche di un iPhone 15 Pro oppure poco più di una ricarica completa di un MacBook Air 15 pollici. E tutto questo si monitora direttamente dallo schermo LED incorporato, che indica appunto la percentuale di energia residua nelle celle della batteria. La nuova Nexode 100 Watt non è solo potente ma anche compatta perché rispetto ad altre powerbank di pari capacità, grazie alle ultime tecnologie impiegate nella costruzione, riesce ad occupare il 20% in meno di spazio. Costa 78,99 € ma nel momento in cui scriviamo la pagate solo 60,75 €, grazie aun coupon del 35%

Offerte Speciali Beats Pill lo speaker di stile costa solo 130 €, sconto del 24% Su Amazon è arrivato da pochi mesi Beats Pill, il nuovo speaker di alta qualtià del brand Apple. Musica potente e coinvolgente, autonomia fino a 24 ore e prezzo speciale, solo 130 €, il 24% meno del prezzo Apple

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.