Come agganciare un SSD ad iPhone con SMALLRIG Clamp

Agganciare un disco SSD esterno ad iPhone è possibile con SMALLRIG Clamp, un accessorio che sfrutta il sistema MagSafe per fissarlo saldamente al retro andando così ad espanderne la memoria in situazioni particolari come ad esempio potrebbe essere una lunga ripresa video in 4K.

Siccome presenta anche un attacco a slitta si può usare anche con altri dispositivi come DSLR e gimbal, migliorando sensibilmente la vita di cineasti, fotografi e professionisti della produzione video.

Come dicevamo c’è l’aggancio MagSafe per il fissaggio rapido al dorso del telefono, ma volendo è possibile sfruttare l’anello metallico adesivo in dotazione per poter beneficiare dello stesso sistema anche su altre superfici come ad esempio il coperchio di un MacBook. Così facendo diventa possibile agganciarvi rapidamente un disco SSD da tenere collegato al computer mentre si lavora con i file contenuti al suo interno anche in condizioni di mobilità estrema, ad esempio col portatile aperto sopra le gambe in spazi stretti o poco comodi e dove non ci sarebbe spazio per poggiare stabilmente un disco esterno collegato via cavo.

E per completare il discorso della facilità di utilizzo, anche l’attacco a slitta è dotato di un sistema di aggancio-sgancio rapido, così da poter rapidamente fissare il disco a fotocamere, maniglie e tutti quegli accessori per cineasti che normalmente presentano questa opzione di collegamento per flash e luci ausiliari.

Inoltre l’alloggiamento per dischi SSD è regolabile, sicché si può fissare un qualsiasi disco esterno avente uno spessore compreso tra gli 8 e i 16 mm. A tal proposito segnaliamo la presenza di diversi cuscinetti in silicone antiscivolo che assicurano elevata stabilità del disco anche su superfici soggette a vibrazioni o movimenti bruschi, come può accadere appunto durante le riprese in movimento.

Infine, una generosa apertura per il cavo di collegamento USB-C permette di collegare facilmente il disco ai dispositivi compatibili senza compromettere l’integrità del sistema di aggancio.

