OSCAL FLAT 2C, smartphone con 6 GB di RAM e 2 TB di spazio ora in super offerta a soli 74,99 €

Grazie a uno sconto del 75% valido ancora per poco è possibile acquistare lo smartphone OSCAL FLAT 2C a soli 74,99 € invece del prezzo originale di 299,99 €, un’offerta interessante soprattutto considerando ciò che questo smartphone riesce a offrire in termini di memoria, autonomia e usabilità quotidiana.

Tra le caratteristiche che lo rendono più interessante rispetto ad altri modelli nella stessa fascia c’è la gestione avanzata della memoria. Oltre ai 64 GB di spazio interno è infatti presente la funzione di RAM dinamica che consente di estendere i 2 GB di RAM fisica fino a 6 GB totali, sfruttando una parte della memoria interna. In pratica, il sistema operativo (al momento dell’acquisto è Android 14) utilizza lo spazio disponibile per potenziare la reattività del telefono, migliorando la fluidità nelle app e nel multitasking.

Inoltre, la memoria di archiviazione è espandibile fino a 2 TB tramite scheda microSD, altra capacità molto rara su dispositivi di questa fascia di prezzo.

C’è poi un display HD da 6,56 pollici e una batteria da 5.000 mAh che promette una autonomia sufficiente per coprire senza problemi l’intera giornata, anche con uso intenso.

Per quanto riguarda invece la parte fotografica, la dotazione comprende una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP, quindi adatte a catturare momenti quotidiani, videochiamate e contenuti social.

A completare la scheda tecnica troviamo il riconoscimento facciale, il supporto OTG, la presa jack da 3,5mm e un sistema di navigazione GPS compatibile con Glonass e Galileo.

In aggiunta a tutto questo il supporto dual SIM 4G, con un terzo slot per la microSD, offre sufficientemente flessibilità sia in ambito lavorativo che personale.

Infine, il telefono vi arriva a casa con custodia inclusa, 2 anni di garanzia e servizio clienti h24, e visto il prezzo è un affare soprattutto per studenti, anziani o chi cerca uno smartphone affidabile a basso costo.

La promozione

Lo smartphone OSCAL FLAT 2C costa 299,99 € ma come dicevamo al momento è possibile tagliare il prezzo del 75% inserendo il codice Y28DNQ6B nel carrello prima dell’acquisto, e andandolo perciò a pagare soltanto 74,99 € spedizione inclusa. Fate però in fretta perché questa offerta scade il 29 Luglio.

