Telepass Grab and Go, il telepedaggio a consumo arriva su Amazon

Telepass ha annunciato il lancio di Grab&Go, un nuovo dispositivo per l’accesso ai propri servizi di mobilità in modalità pay-per-use e che si può acquistare anche direttamente su Amazon.

Come funziona

Grab&Go è una novità nella gamma di prodotti Telepass in quanto permette di utilizzare i servizi dell’azienda senza costi fissi, pagando cioè solo nei giorni di effettivo utilizzo.

Il dispositivo prevede un addebito di 1 € al giorno per l’uso del telepedaggio e 1 € al giorno per gli altri servizi di mobilità come ad esempio:

pagamento dei parcheggi convenzionati e delle aree di sosta a pagamento (strisce blu);

acquisto delle vignette elettroniche per circolare in Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovenia;

utilizzo dei traghetti sullo Stretto di Messina.

Quando il dispositivo non viene utilizzato, non pagate niente. E come gli altri dell’azienda può essere associato a due targhe e utilizzato su veicoli a due assi e motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc.

A chi serve

Questo dispositivo quindi si rivolge in particolare a quegli utenti che viaggiano occasionalmente o che vogliono provare i servizi Telepass senza attivare un abbonamento.

Diciamo questo perché gli altri modelli di Telepass attualmente in circolazione, come il Telepass Sempre e il Telepass Pay X, funzionano invece con un abbonamento mensile di 4 € o più (che si paga indipendentemente dall’uso), perciò il nuovo Grab&Go effettivamente conviene soltanto a chi lo utilizzerebbe non più di 3 volte al mese o magari soltanto per pochi mesi all’anno.

Perché Grab&Go ha senso

Telepass Grab&Go come dicevamo può essere vantaggioso per chi userebbe i servizi saltuariamente, ma per l’azienda il lancio ha particolarmente senso perché si colloca in un segmento di mercato (quello del pay-per-use) in forte crescita proprio perché caratterizzato per l’appunto da offerte senza canoni fissi e tariffe basate sull’effettivo utilizzo.

Diverse aziende infatti, come UnipolMove e MooneyGo, propongono soluzioni simili, con abbonamenti mensili più contenuti o formule pay-per-use che si rivolgono a utenti occasionali.

In questo contesto, l’introduzione di Grab&Go può essere interpretata come una risposta di Telepass per competere direttamente in questo spazio, sfruttando al contempo la forza del proprio brand e la rete di servizi già consolidata.

Questa strategia permette a Telepass di ampliare la propria presenza nel mercato della mobilità digitale e di rispondere alle nuove esigenze degli utenti, sempre più orientati a soluzioni on demand e a basso impegno economico.

Quanto costa

Come dicevamo non ci sono costi fissi di abbonamento ma solo l’euro giornaliero al momento dell’utilizzo. A questi vanno tuttavia aggiunti:

29,90 € per l’acquisto;

14,90 € per l’attivazione tramite l’app Telepass fino al 31 gennaio 2026: dopo questa data il costo di attivazione salirà a 20 €.

Tenete inoltre a mente questa seconda scadenza: fino al 30 settembre infatti c’è il cashback di 15 € sul pedaggio (quindi di fatto vi viene reso il costo di attivazione) inserendo il codice TLP15 nell’app di Telepass al momento dell’attivazione.

Confronto con le alternative sul mercato

Sebbene Grab&Go offra quindi il vantaggio di non prevedere costi fissi e di addebitare solo nei giorni di utilizzo, non è la soluzione più economica tra quelle attualmente disponibili sul mercato. Alcuni concorrenti, come quelli accennati precedentemente, propongono formule simili a condizioni più vantaggiose.

Ad esempio UnipolMove offre un canone mensile di 1,50 € con i primi 12 mesi gratuiti, oppure una modalità pay-per-use che prevede un addebito di 0,50 € al giorno, anche qui solo in caso di utilizzo.

Anche MooneyGo propone una tariffa mensile di 1,50 €, con 6 mesi gratuiti all’attivazione e una versione pay-per-use che applica 2,20 € al mese esclusivamente nei mesi di effettivo utilizzo.

Rispetto a queste opzioni, il costo giornaliero di 1 euro per Grab&Go può risultare meno competitivo per chi utilizza i servizi più di un paio di giorni al mese. Il valore aggiunto del dispositivo Telepass quindi non risiede necessariamente nella convenienza economica quanto piuttosto nella possibilità di accedere a un ecosistema consolidato di servizi integrati – come i traghetti, le vignette estere e il pagamento dei parcheggi – che potrebbero non essere inclusi nelle offerte concorrenti.

Dove acquistare

Telepass Grab&Go è disponibile presso punti vendita della grande distribuzione e in negozi di elettronica come Autogrill, Esselunga, MediaWorld, Carrefour, Euronics e Unieuro, e nelle prossime settimane si potrà comprare anche direttamente su Amazon.