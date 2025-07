Elgato Game Capture 4K S rende la registrazione 4K 60 fps accessibile a tutti

Elgato annuncia il suo ultimo dispositivo per l’acquisizione video che mira a rendere la registrazione di gameplay in alta qualità più semplice e accessibile a tutti. Prende il nome di Game Capture 4K S, ed è una scheda d’acquisizione esterna progettata per rispondere alle esigenze dei Creator di oggi. Ecco cosa fa e a chi serve.

Si tratta di un’evoluzione della precedente HD60 X, uno dei dispositivi più apprezzati da critica e pubblico. La nuova scheda di acquisizione 4K S punta a offrire registrazioni fluide e dettagliate in 4K a 60 fps, oltre a fornire un’anteprima quasi istantanea e un passthrough a latenza zero.

Compatibilità massima

Il dispositivo è 2407 con le console di ultima generazione, comprese PlayStation 5, Xbox Series X|S e anche la più recente Nintendo Switch 2. Interessante anche il supporto per iPadOS: la scheda può infatti acquisire direttamente su iPad con porta USB-C, ampliando le possibilità per chi lavora in mobilità.

Oltre alla classica acquisizione in 4K60, questa nuova periferica supporta anche formati ad alto frame rate come 1440p a 120Hz e 1080p a 240Hz. Ciò la rende adatta sia a chi produce contenuti narrativi e cinematografici sia a chi si dedica a titoli competitivi dove reattività e fluidità sono essenziali.

Nonostante il formato compatto, la scheda offre funzionalità avanzate: passthrough HDR10 fino a 4K60, supporto VRR per immagini più fluide, acquisizione HDR10 su Windows fino a 1080p60 e ingresso audio analogico per il team chat. La connessione USB-C garantisce la compatibilità nativa con Windows 11, macOS 13 e iPadOS 18, senza richiedere driver aggiuntivi. Inoltre, grazie allo standard UVC, può integrarsi facilmente con software di streaming come OBS Studio, Streamlabs, Zoom, TikTok Live Studio e altri strumenti di broadcasting.

Elgato Studio, una nuova app

Insieme al lancio del dispositivo, Elgato introduce anche Elgato Studio, una nuova app di acquisizione pensata per semplificare la gestione delle registrazioni. L’app rileva automaticamente la 4K S e fornisce un’anteprima a latenza ultra ridotta, con strumenti essenziali per salvare e condividere clip direttamente sui social. Pensata sia per chi muove i primi passi nel mondo del content creation sia per chi lavora con flussi di produzione più strutturati, l’app sarà destinata a sostituire l’attuale 4KCU nei prossimi mesi.

Secondo Elgato, 4K S rappresenta un’evoluzione naturale in un percorso iniziato oltre dieci anni fa con le prime soluzioni pensate per i gamer. L’obiettivo rimane quello di fornire strumenti solidi, accessibili e affidabili per chi crea contenuti ogni giorno.

Il dispositivo è già disponibile al prezzo di 179,99 € sul sito ufficiale di Elgato, con due anni di garanzia e supporto tecnico dedicato. I prodotti Elgato sono disponibili anche su Amazon.

Per tutte le periferiche Elgato il link da cui partire è direttamente questo.