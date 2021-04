Da OtterBox gli accessori per giocare su iPhone con il joypad Xbox

Conosciuto in tutto il mondo per le sue cover super resistenti, OtterBox presenta una nuova gamma di 5 accessori progettati per giocare al massimo con iPhone e Android utilizzando in abbinamento un joypad di Xbox.

Il primo accessorio è Mobile Gaming Clip, un supporto che permette di collegare il proprio smartphone al controller wireless di Xbox, in particolare con i modelli Series X/S, Xbox One e Xbox Elite Series 2. L’utente è libero di regolare l’angolo di visione per giocare al meglio ovunque si trovi: Otterbox Mobile Gaming Clip è compatibile con un’ampia varietà di smartphone, inclusi anche quelli più grandi, come le versioni Pro di iPhone.

La protezione del terminale è già offerta dall’impugnatura in gomma della clip, in ogni caso il costruttore propone anche la serie di custodie Easy Grip Gaming, ottimizzate anche per le connessioni 5G, che sono caratterizzate da un design ergonomico e antiscivolo: anche queste offrono la tradizionale alta protezione apprezzata delle cover OtterBox Drop. Nelle nuove custodie progettate per il gaming l’azienda ha integrato la tecnologia Cool Vergence per favorire il corretto raffreddamento dei dispositivi anche durante le sessioni di gioco più lunghe e impegnative.

Un altro interessante accessorio è la pellicola per lo schermo Gaming Privacy Guard, progettata per un uso dello smartphone in modalità orizzontale e per garantire la privacy, impedendo ad altre persone di vedere il display.

Nella gamma Otterbox, oltre agli accessori per iPhone e Android, è presente anche una cover in silicone Easy Grip Controller (disponibile in bianco, viola e nero) per usare in mobilità il controller di Xbox, che lo protegge da graffi e abrasioni, sudore e cadute. Infine, Gaming Carry Case è la custodia progettata per un trasporto in sicurezza e al riparo da urti.

Tutti i prodotti Otterbox sono distribuiti in Italia da Attiva e sono già disponibili in Italia con i seguenti prezzi al pubblico: Mobile Gaming Clip a 29,99 euro, Easy Grip Gaming a 34,99 euro, Gaming Privacy Guard a 29,99 euro, Easy Grip Controller a 39,99 euro e Gaming Carry Case a 39,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di OtterBox sono disponibili da questa pagina.

