Apple Podcast+ atteso all’evento Spring Loaded

Finora Apple si è dilettata con una piccola serie di podcast originali, tra cui il programma di accompagnamento per la serie For All Mankind e The Line, ma le cose potrebbero presto cambiare, e già dalla presentazione del 20 aprile intitolata Spring Loaded, la multinazionale di Cupertino potrebbe presentare Podcast+, un nuovo servizio di podcast in abbonamento.

Secondo le ultime voci, Apple ha ambizioni più grandi in questo settore, così da poter presto competere con le crescenti librerie di podcast di Spotify. In queste ore Peter Kafka di Vox Media ha ipotizzato che Apple annuncerà un nuovo servizio di abbonamento ai podcast. La novità dovrebbe arrivare all’evento Spring Loaded di martedì 20 aprile, primo keynote di quest’anno della società.

Ad oggi tutti i podcast originali di Apple sono offerti gratuitamente e possono essere ascoltati in qualsiasi app di podcast. Un servizio premium con paywall, che potrebbe chiamarsi Podcasts+, vedrebbe un catalogo di programmi esclusivi Apple debuttare all’interno dell’app Apple Podcasts, in modo simile a quanto avviene con i programmi e i film Apple TV+ che possono essere trovati solo nell’app Apple TV.

Spotify ha già ampliato con successo la sua attività oltre lo streaming musicale, includendo originali podcast esclusivi. Spotify presenta spettacoli di grandi nomi tra cui Joe Rogan, Michelle Obama, Bill Simmons e altri ancora.

Alla fine del 2019, Apple ha assunto dirigenti di podcast chiave da National Geographic e NPR mentre preparava la propria divisione di podcast premium. Gli aggiornamenti all’app Podcast in iOS 14.5, tra cui un significativo aggiornamento dell’interfaccia utente e nuove funzionalità di gestione della libreria, sono un’altra indicazione che Apple sta pianificando di espandere il proprio business nello spazio dei podcast.

Non è chiaro se Podcasts+ sarà un abbonamento autonomo o se invece andrà ad aggiungersi agli altri servizi in abbonamento di Cupertino, proposti tutti insieme nel pacchetto Apple One, o eventualmente inserito in un abbonamento Apple Music, in modo simile a quanto già fatto dal concorrente Spotify.

Tutte le novità attese all’evento Spring Loaded del 20 aprile potete trovarle a questo indirizzo.