Black Friday, OTTOCAST ScreenFlow Carplay 11,4″, video streaming e retrocamera a 102 €

Amazon propone oggi OTTOCAST ScreenFlow, un ricevitore wireless per CarPlay e Android Auto con trasmissione video e supporto telecamera di retromarcia. Da 149€, si passa a 102€, compatibile con oltre 600 modelli di veicoli e schermi originali da 7 a 12,3 pollici.

Compatibilità estesa e installazione flessibile

OTTOCAST ScreenFlow è progettato per trasformare il sistema infotainment originale in un’interfaccia wireless. Si collega alla porta USB e riconosce automaticamente oltre 600 modelli di auto con CarPlay cablato. Il display touchscreen da 11,4 pollici offre risoluzione 1920 × 720 e modalità giorno/notte con regolazione automatica della luminosità. Il supporto adesivo in silicone con adesivo 3M assicura un fissaggio stabile senza forare il cruscotto.

Carplay wireless e video in streaming

Il dispositivo è dotato di doppio Wi-Fi per una connessione stabile durante la navigazione e la riproduzione multimediale. La funzione Mirror Cast consente di visualizzare contenuti da app come YouTube o Netflix direttamente sullo schermo con applicazioni incluse.

Il doppio Bluetooth permette la trasmissione audio agli altoparlanti dell’auto e integra una funzione di mixaggio che unisce suoni di sistema e contenuti CarPlay o Android Auto, senza interruzioni durante l’uso.

Telecamera retro inclusa

Include una telecamera da 360° utilizzabile sia come anteriore che posteriore, con immagine visualizzabile sullo schermo. Il sistema operativo è Android 13, aggiornabile tramite OTA (FOTA), per garantire compatibilità a lungo termine e accesso alle app integrate. Il dispositivo è compatibile anche con comandi al volante, mantenendo l’interazione con l’equipaggiamento originale dell’auto.

Il prezzo su Amazon è ora 102€, in calo rispetto ai 149€ di listino.

Sto caricando altre schede...