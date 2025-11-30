Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, OTTOCAST ScreenFlow Carplay 11,4″, video streaming e retrocamera a 102 €
OfferteSconti speciali

Black Friday, OTTOCAST ScreenFlow Carplay 11,4″, video streaming e retrocamera a 102 €

Di Pubblicità
Black Friday, OTTOCAST ScreenFlow Carplay wireless, video streaming con camera retro - macitynet.it

Amazon propone oggi OTTOCAST ScreenFlow, un ricevitore wireless per CarPlay e Android Auto con trasmissione video e supporto telecamera di retromarcia. Da 149€, si passa a 102€, compatibile con oltre 600 modelli di veicoli e schermi originali da 7 a 12,3 pollici.

Compatibilità estesa e installazione flessibile

OTTOCAST ScreenFlow è progettato per trasformare il sistema infotainment originale in un’interfaccia wireless. Si collega alla porta USB e riconosce automaticamente oltre 600 modelli di auto con CarPlay cablato. Il display touchscreen da 11,4 pollici offre risoluzione 1920 × 720 e modalità giorno/notte con regolazione automatica della luminosità. Il supporto adesivo in silicone con adesivo 3M assicura un fissaggio stabile senza forare il cruscotto.

Carplay wireless e video in streaming

Il dispositivo è dotato di doppio Wi-Fi per una connessione stabile durante la navigazione e la riproduzione multimediale. La funzione Mirror Cast consente di visualizzare contenuti da app come YouTube o Netflix direttamente sullo schermo con applicazioni incluse.

La camera retromarcia di ottocast
La camera retromarcia di ottocast

Il doppio Bluetooth permette la trasmissione audio agli altoparlanti dell’auto e integra una funzione di mixaggio che unisce suoni di sistema e contenuti CarPlay o Android Auto, senza interruzioni durante l’uso.

Telecamera retro inclusa

Include una telecamera da 360° utilizzabile sia come anteriore che posteriore, con immagine visualizzabile sullo schermo. Il sistema operativo è Android 13, aggiornabile tramite OTA (FOTA), per garantire compatibilità a lungo termine e accesso alle app integrate. Il dispositivo è compatibile anche con comandi al volante, mantenendo l’interazione con l’equipaggiamento originale dell’auto.

Il prezzo su Amazon è ora 102€, in calo rispetto ai 149€ di listino.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Computer e Tablet, smartphone e accessori

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Truffa Amazon, se hai cliccato su questo SMS il tuo conto è a rischio: fai subito questo controllo
Articolo successivo
Albert Watson, il fotografo che ha ritratto Steve Jobs e mezzo secolo di celebrità

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.