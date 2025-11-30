Truffa Amazon, se hai cliccato su questo SMS il tuo conto è a rischio: fai subito questo controllo

Si sta diffondendo via SMS una truffa che sfrutta il nome di Amazon, è bene stare attenti, altrimenti il conto può svuotarsi facilmente.

Ognuno di noi finisce per navigare in internet praticamente ogni giorno, anche per diverse ore, specialmente se si è chiamati a usarlo per motivi di lavoro, arrivando così a visualizzare tantissimi contenuti, anche diversi tra loro. Alcuni i questi sono voluti perché legati al tipo di operazione che dobbiamo fare, altri invece ci compaiono in maniera indiretta magari perché collegati al tipo di ricerca, proprio per questo non si può che essere estremamente attenti a quello che accade.

Purtroppo, infatti, può esserci il rischio sempre più spesso di incorrere in una truffa online, come dimostrano le numerose segnalazioni a riguardo, relative anche a modalità differenti, a conferma di come si utilizzino sistemi che variano in modo costante, così da cogliere in fallo un numero maggiore di utenti. Recentemente sono in diversi ad avere denunciato di averne subita una rendendosi conto solo successivamente di quello che era accaduto, visto che è stato utilizzato il nome di Amazon, facendo quindi credere che tutto fosse regolare.

Hai ricevuto un messaggio da Amazon? Può essere una truffa

E’ consuetudine per tutti noi ricevere messaggi e email da parte di diverse aziende con scopi commerciali, in alcuni casi perchè ci siam iscritti alla loro newsletter, interessati a conoscere in anteprima eventuali promozioni, in altri perché sono riuscite attraverso varie modalità a carpire i nostri dati. A volte possono non interessarci minimamente, ma spesso potrebbero scatenare in noi curiosità se sono legati a nomi ultra conosciuti, così da spingerci a vedere cosa possono proporci, può essere un’occasione per fare un acquisto non previsto ma conveniente.

Questo può accadere con un SMS che cita il nome di Amazon, certamente uno dei siti di ecommerce, apprezzato da tanti per la vastità di prodotti che mette in vendita, spesso con costi allettanti rispetto alla concorrenza. Se questo dovesse accadere, è quasi naturale leggere la comunicazione e provare a capire se ci sia qualcosa che ci soddisfa. In realtà, può essere una trappola, è bene saperlo prima che sia troppo tardi.

Si tratta infatti di una truffa che sta diventando sempre più diffusa, dove si segnala un prodotto difettoso o ritirato dal mercato e invita il consumatore a richiedere un rimborso tramite un codice. Chi lo riceve potrebbe effettivamente avere fatto ordine da Amazon, quindi volerne di più, anche se in realtà ad averlo mandato non è la celebre azienda.

Qui in genere si trova un link da cliccare per sapere qualcosa in più sull’accaduto, che porta a una pagina web che ha caratteristiche del tutto simili a quella di Amazon, per questo appare incredibile pensare che non sia affidabile. Basta però un semplice clic dove si inseriscono dati personali e credenziali di accesso, cosa che però consente ai malviventi di entrare in possesso dell’account e delle carte di pagamento collegate. Ora che ci avviciniamo al Natale le proposte simili diventeranno numerose, per questo è fondamentale fare finta di niente ed evitare di premere il punto indicato, altrimenti il rischio di trovarsi con il conto corrente svuotato è concreto.