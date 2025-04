L’amplificatore di segnale OUIO73 per cellulari è in offerta speciale

Pubblicità

Se volete migliorare la qualità della connessione cellulare in special modo nelle aree dove il segnale è debole o instabile, provate con OUIO73, un amplificatore progettato appositamente per questo scopo e attualmente in sconto online.

Supporta 16 combinazioni di bande di frequenza perciò è compatibile con una vasta gamma di operatori e dispositivi. La scheda tecnica parla poi di una potenza di 20 dBm e di un guadagno di 68 dB che, secondo i calcoli del produttore, dovrebbero permettere una copertura di un’area particolarmente vasta, nello specifico fino a 1000 m² senza barriere. Di conseguenza è particolarmente utile non solo a casa ma anche in luoghi pubblici come uffici e negozi dove si vuole offrire un servizio di rete stabile e veloce.

L’amplificatore può gestire fino a 3 antenne in modo da distribuire il segnale in maniera omogenea in tutta la zona da coprire. A tal proposito segnaliamo la presenza della funzione ALC (Automatic Level Control) tramite cui viene regolata automaticamente la potenza del segnale evitando surriscaldamenti e prolungando la durata del dispositivo. Insieme ad essa un chip della scheda madre si occupa di amplificare il segnale in maniera costante e veloce senza interruzioni, riducendo al contempo le interferenze con la stazione base.

È inoltre molto facile da installare: dopo aver posizionato l’antenna esterna in una zona con buon segnale basta collegarla al dispositivo e tenere d’occhio la qualità della connessione attraverso l’indicatore LED incorporato a 5 barre.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 39 €. Prima di procedere con l’acquisto selezionate il modello desiderato in base alla tipologia di spina dell’alimentazione e alla frequenza operativa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.