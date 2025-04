Con Hypernova Meta aumenterà funzioni e prezzo degli occhiali smart

Pubblicità

Gli occhiali smart di Meta non sono popolarissimi, ma rispetto ad altri gadget recenti si sono fatti notare. Naturalmente Meta non si accontenta di quello che i suoi occhiali sono in grado di offrire oggi e sta da tempo lavorando su future varianti in grado di visualizzare grafica, tracciare i movimenti delle mani e altro ancora.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg spiegando che il nome in codice del nuovo prodotto è Hypernova e il costo finale è previsto tra i 1000$ e i 1400$, quattro volte il prezzo degli attuali smart glass creati in collaborazione con Ray-Ban.

Gurman spiega che il costo maggiore è dovuto allo schermo integrato sugli Hypernova, indicato come un “pannello monoculare nel quadrante inferiore destro della ente di destra”. Rispetto ad altri occhiali per la Realtà Aumentata già in commercio come gli Even Realities G1, bisognerà guardare verso il basso e non in alto per visualizzare le sovrapposizioni digitali. Meta ha, tre altre cose, avviato una collaborazone con Oakley con varianti probabilmente destinate a usi sportivi.

Bloomberg riferisce ancora che nei nuovi smart glass si vede una schermata di boot con il logo di Meta e vari partner, inclusi Google/Android e Qualcomm (quest’ultima ha collaborato con Meta anche per i visori Quest). All’avvio, gli occhiali smart mostrano uno pila orizzontale di icone, sulla falsariga del dock per le app di iPhone e Mac.

Tra le app preinstallate di serie vi sono fotocamera, galleria e mappe. È probabile che gli occhiali potranno essere sincronizzati con lo smartphone, permettendo così la proiezione di notifiche dai vari servizi di messaggistica. Gli utenti potranno navigare tra i servizi in questione mediante controlli touch laterali sugli occhiali o gesture con le dita.

Il sensore della fotocamera dovrebbe essere migliore rispetto a quello impiegato sugli attuali occhiali e si spera anche in migliori funzionalità di stabilizzazione delle immagini e nella resa delle immagini in condizioni di luce scarsa.

Quando arriveranno non è dato sapere: Bloomberg riferisce che per l’annuncio del progetto Hypernova serviranno ancora mesi. Non è da escludere la presentazione nell’ambito dell’evento Connect in autunno, lo stesso dove l’anno prima è stato presentato il prototipo Orion e gli occhiali Ray-Ban.

