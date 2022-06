Oukitel WP19, lo smartphone con super-batteria è disponibile ovunque

Passata la prima ondata, ora Oukitel WP19 è in vendita in tutto il mondo, e per l’occasione l’azienda sta consentendo alle persone di comprarlo su Aliexpress con uno sconto del 50%: questo significa che per un periodo di tempo limitato, per la precisione dal 27 giugno al 1 luglio, sarà possibile comprare questo interessante smartphone a 269,99 dollari.

Vi abbiamo già parlato di questo telefono a metà giugno in occasione della sua prima commercializzazione, puntando l’attenzione su una delle sue caratteristiche più rilevanti rispetto agli altri smartphone che fanno parte della medesima categoria dei rugged: la batteria.

Ne monta infatti una da 21.000 mAh, una capacità che ci consente di definirla la più grande al mondo su uno smartphone. Tutta questa energia praticamente permette al dispositivo di sopravvivere 2.252 ore (più di 3 mesi) in standby, tempistiche che scendono a 123 ore in caso lo si usasse per riprodurre la musica, oppure 36 per la visualizzazione dei video.

Usato normalmente insomma può sopravvivere fino a una settimana con una sola carica, il che lo rende particolarmente interessante per chi si appresta a trascorrere una vacanza all’aria aperta e lontano da una presa di corrente. La batteria per altro supporta la funzione di ricarica rapida a 33 Watt, perciò si può ricaricare da 0% a 80% in meno di 3 ore.

Tra le altre caratteristiche troviamo una fotocamera principale Samsung da 64 MP, una per la visione notturna di Sony da 20 MP e una fotocamera frontale da 16 MP. Oukitel WP19 incorpora inoltre 4 emettitori di radiazioni a infrarossi (IR) sul retro che permettono di scattare immagini di alta qualità con una buona nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo schermo è un FullHD+ da 6,78 pollici con risoluzione 2.460 x 1.080 pixel, rapporto d’aspetto 20,5:9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il suo sistema operativo è stato aggiornato all’ultimo Android 12. Completano la dotazione il processore MediaTek Helio G95 e 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Come dicevamo è un telefono rugged progettato per essere usato senza cover in ambienti estremi in quanto è certificato IP68, IP69 e MIL-STD-810H (impermeabile, antipolvere e anticaduta). Oukitel WP19 include anche altre funzionalità (NFC, slot Dual-SIM, GPS e via dicendo).