Oukitel WP19 è il rugged con la batteria dei ciclopi

Lo smartphone con la batteria più grande al mondo è Oukitel WP19. Ne monta infatti una da 21.000 mAh, la capacità più alta mai registrata in un telefono, che grazie alla sua scocca anti-tutto diventa tra le soluzioni migliori da mettersi in tasca quando ci si inoltra in una avventura all’aria aperta e si resta lontani da casa per più giorni.

L’azienda infatti promette fino a 7 giorni di autonomia con una sola carica, che per altro può essere effettuata a 33 Watt in modo da ridurne i tempi di ricarica, visto che per portarlo da 0% a 80% ci vogliono meno di tre ore. Da questo punto di vista è interessante notare che è presente anche la tecnologia di ricarica inversa OTG che consente all’utente di usare lo smartphone come una powerbank per ricaricare altri dispositivi.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, monta una fotocamera principale SAMSUNG S5K da 64 MP e una Sony IMX350 da 20 MP per la visione notturna che consente di scattare foto nitide anche al buio pesto e può essere usata anche come semplice monitor notturno per rilevare potenziali pericoli all’aperto.

Lo schermo è un Full HD+ da 6,78 pollici con protezione anti-graffio, risoluzione 397 PPI e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre il processore è un MediaTek Helio G95 4G affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di capacità.

Come dicevamo è un telefono di categoria rugged, certificato IP68 e IP69K e MIL-STD-810H, sigle che praticamente confermano la sua resistenza a immersioni in acqua, infiltrazioni di polvere e cadute senza bisogno di una custodia.

E ovviamente ci sono anche le tecnologie più recenti in fatto di connettività e sicurezza, come scansione delle impronte digitali e del viso e chip NFC per Google Pay.

La prima mondiale di Oukitel WP19 è stata fissata per il 27 giugno: il prezzo al dettaglio originale è di 599,99 dollari ma il telefono può essere preordinato su AliExpress a un prezzo di lancio di $ 269,99.