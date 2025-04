Pacific Rim torna, Amazon scalda i motori dei Jaeger

La saga di Pacific Rim si prepara a tornare, questa volta in formato serie TV live-action prodotta da Amazon. Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: il progetto è in fase di sviluppo per Prime Video grazie a una collaborazione tra Legendary Television, lo studio alla guida della serie, e Amazon MGM Studios.

A occuparsi della scrittura e della produzione esecutiva sarà Eric Heisserer, noto per il suo lavoro su Shadow and Bone e per la sceneggiatura del film Arrival, che gli è valsa una nomination agli Oscar. Il progetto segna anche l’inizio della collaborazione tra Legendary e la sua casa di produzione Chronology, con un accordo “first-look” per lo sviluppo di contenuti televisivi.

Al momento non si conoscono molti dettagli sulla trama, ma è certo che si tratterà di un prequel dei film, ambientato prima degli eventi raccontati sul grande schermo. E secondo fonti vicine alla produzione, il franchise potrebbe espandersi anche con nuovi film.

Il primo Pacific Rim, diretto da Guillermo del Toro e co-scritto con Travis Beacham, uscì nel 2013 e incassò oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Il seguito, Pacific Rim: La rivolta, arrivò nel 2018, mentre la serie animata Pacific Rim: The Black ha debuttato su Netflix tra il 2021 e il 2022 con due stagioni. Il franchise si è arricchito nel tempo con fumetti, romanzi e gadget, diventando un universo narrativo a tutti gli effetti.

Per chi non conoscesse la saga, Pacific Rim racconta l’epica battaglia tra l’umanità e giganteschi mostri interdimensionali chiamati Kaiju, che emergono da una frattura sul fondo dell’Oceano Pacifico. Per difendersi, l’uomo costruisce robot da combattimento titanici, i Jaeger, pilotati da due persone connesse mentalmente.

Heisserer, oltre al già citato Arrival, ha firmato la sceneggiatura di successi come Bird Box, Lights Out, Bloodshot, Hours (che ha anche diretto) e il remake del 2010 di Nightmare – Dal profondo della notte.

Questa nuova serie è solo uno dei tanti progetti in arrivo frutto della sinergia tra Legendary e Amazon MGM Studios. Tra gli altri, anche l’adattamento televisivo degli enigmi investigativi Murdle di G.T. Karber, realizzato insieme a Pacesetter Productions.

Per gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi si parte da questa pagina.