Pacific Rim, l’anime in arrivo ad aprile su Netflix

Ritorneranno su Netflix i mostri Kaiju e i giganteschi robot armati Jaegers che popolano il futuro della Zona Oscura, ancora una volta. La seconda e ultima stagione di Pacific Rim arriverà sulla piattaforma tv in streaming il 19 aprile. E Pacific Rim avrà così la conclusione epica attesa dagli spettatori, sia degli appassionati di anime, sia dei fan Guillermo Del Toro – che ha firmato il film Pacific Rim del 2013 – e di quelli della prima stagione della serie tv.

Al centro della trama della seconda stagione la ricerca i una coppia di gemelli australiani Taylor e Hayley che utilizzano un Jaeger da addestramento per combattere contro i mostri e per mettere in salvo Sydney. Dovranno attraversare un territorio pericoloso, controllato dalla setta sanguinaria Sisters of the Kaiju.

In un’intervista per la rivista The Verge l’anno scorso, il regista supervisore Hiroyuki Hayashi ha spiegato che uno degli obiettivi dello spettacolo era mostrare l’impatto dell’invasione kaiju da una prospettiva diversa.

Non sono note, al momento, informazioni relative alla lunghezza della serie tv: E’ lecito immaginare che la seconda stagione non sarà più breve della prima: 7 episodi. Intanto, in attesa di fornire ulteriori dettagli agli abbonati, Netflix e Legendary Television hanno reso disponibili alcune immagini di questa seconda stagione.

Nelle ultime settimane, Netflix sta per fare qualcosa di concreto nei confronti di chi condivide l’account in barba alle regole della piattaforma di streaming.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si possono trovare nella sezione dedicata a Netflixdi Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.