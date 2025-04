Apple si sgretola in Cina, perde il 9% del suo mercato

In Cina tutti i produttori di smartphone sorridono. Tutti, tranne uno: Apple. Se, infatti, nel primo trimestre del 2025 secondo IDC, il mercato cinese degli smartphone ha dato un timido segnale di ripresa, crescendo del 3,3% Apple, perde ben il 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, toccando i 9,8 milioni di unità.

Il dato è molto preoccupante anche sia perchè siamo al settimo trimestre di flessione sia perchè i numeri del regresso sono importanti: e la quota di mercato è calata al 13,7% rispetto al 17,4% di fine 2024 con un milione di unità in meno.

Le cause di quello che sta accadendo, sono molteplici. A gennaio, Pechino ha introdotto sussidi del 15% su dispositivi elettronici sotto i 6.000 yuan (circa 820 dollari), una soglia che esclude quasi tutti gli iPhone e che nella pratica, penalizza Apple e favorisce la concorrenza cinese come Xiaomi, Vivo e Honor. Proprio Xiaomi, ad esempio, ha registrato una crescita del 40% nelle spedizioni nel primo trimestre 2025.

Questo tipo di intervento, pur presentato come incentivo alla digitalizzazione, può essere vista nel contesto di un clima che di guerra commerciale che ha raggiunto temperature molto elevate in questi giorni le restrizioni imposte dagli USA sull’export cinese.

Apple non è solo vittima collaterale della geopolitica. In Cina è sempre più percepita come simbolo dell’America tecnologica, e questo non gioca a suo favore in un contesto dove cresce il nazionalismo economico che costringe Apple a sconti mai visti in altri paesi del mondo. Alcune agenzie governative cinesi hanno già da tempo vietato ai propri dipendenti l’uso di iPhone, e ci sono crescenti pressioni anche legali per preferire marchi nazionali.

Nel frattempo, i produttori locali stanno colmando rapidamente il divario con Apple, grazie anche a una fase di rallentamento nell’innovazione del mercato smartphone. Modelli top di gamma cinesi offrono ormai prestazioni, qualità costruttiva e funzionalità avanzate comparabili a quelle degli iPhone – spesso a un prezzo inferiore – per non parlare dei problemi di Apple con l’Ai che in Cina è anche un problema politico. “Il problema per Apple è che non è più sola sul trono dell’eccellenza”, ha osservato l’analista IDC Will Wong.

Eppure, la Cina resta un partner essenziale per Apple. Non solo come secondo mercato per vendite (dopo gli Stati Uniti), ma anche e soprattutto come hub manifatturiero globale. La maggior parte degli iPhone è ancora assemblata in Cina, anche se l’azienda sta cercando di diversificare in India e Vietnam.

Questo dualismo rende la situazione di Apple estremamente complessa: da un lato, dipende profondamente dalla Cina, dall’altro si ritrova sempre più in difficoltà a vendere i propri prodotti in un ambiente che le è diventato ostile.