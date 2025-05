Pad5, il tablet con 5G in super-offerta a 52 €

Non sarà il tablet definitivo né la soluzione a tutti i vostri problemi, ma il pad5 in sconto in queste ore offre, ad un prezzo davvero irrisorio, uno schermo interattivo da circa 10 pollici su cui poter svolgere i compiti più comuni che solitamente affidiamo allo schermo ben più piccolo e quindi scomodo del nostro telefonino; e la vista ci ringrazierà.

Il sistema operativo è Android 13 (agosto 2022), non l’ultimissima versione quindi ma sufficiente per poter ottenere la giusta compatibilità con tutte le app più comuni, dai browser ai social media alle app di mail e messaggistica, che potrete scaricare dal Google Play Store preinstallato.

In fase di acquisto potete scegliere diversi modelli, di cui il più performante è quello con 16 GB di RAM e 1 TB di capacità, ma anche la versione base 12+256GB è abbastanza potente da potervi permettere di usarlo senza grossi impedimenti nella gran parte delle attività meno dispendiose in termini di potenza.

C’è lo slot microSD per aggiungere memoria su cui archiviare foto, video e altri dati personali, fotocamera anteriore per le videochiamate e posteriore per la digitalizzazione dei documenti e perfino uno slot SIM con supporto alle reti 5G per poter navigare ad alta velocità senza doverlo necessariamente collegare ad un router Wi-Fi, il che lo rende particolarmente comodo fuori casa specie se lo si mette in mano ad un ragazzo che ha bisogno di poter effettuare ricerche scolastiche senza vincoli.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 52 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative sulle capacità di un prodotto dovrebbero spesso essere allineate al suo prezzo d’acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

