Panasonic Lumix S1RII è la mirrorless FF con 177 MP a mano libera

Panasonic ha lanciato una interessante promozione sulla Lumix S1RII (nome in codice DC-S1RM2), seconda generazione della mirrorless full-frame dell’omonima serie lanciata sul mercato italiano a marzo e in questi giorni acquistabile con un interessante sconto su alcuni kit. Ma parliamo prima della fotocamera.

Questa mirrorless è anzitutto dotata di un nuovo sensore full-frame BSI CMOS da 44,3 megapixel, affiancato da un processore con tecnologia L² Engine, la stessa che troviamo anche negli altri recenti modelli della serie S.

Tra le funzionalità principali spicca la modalità che consente di ottenere immagini da 177 megapixel anche senza treppiede perché viene sfruttato lo spostamento del sensore. Inoltre la raffica arriva a 40 fps in otturatore elettronico, oppure 10 fps con otturatore meccanico. Ma l’innovazione più grande arriva dal fronte video.

È infatti la prima della linea Lumix a registrare in 8K fino a 30 fps, includendo opzioni come 8.1K Open Gate (3:2), 5.9K 60p e C4K 120p, tutte in 10 bit, ed è supportata internamente perfino la registrazione in ProRes RAW HQ.

L’autofocus utilizza un sistema ibrido a rilevamento di fase, con 779 punti AF e supporto AI per il riconoscimento di soggetti umani, animali, veicoli e, con l’ultimo aggiornamento del firmware, anche situazioni sportive urbane.

A tal proposito facciamo presente che in concomitanza col lancio sul mercato italiano è stato rilasciato il firmware 1.2 che introduce funzioni avanzate come la registrazione in ARRI LogC3, il focus stacking e il tethering wireless con Capture One.

Per finire, sul piano hardware, sono presenti uno slot doppio per schede CFexpress B e SD, registrazione diretta su SSD via USB-C, uno schermo posteriore orientabile e un mirino OLED da 5,76 milioni di punti. Il corpo è tropicalizzato e progettato per funzionare in un range termico da -10 °C a +40 °C.

Disponibilità e prezzi

Il primo annuncio tecnico della Panasonic Lumix S1RII risale a febbraio 2025 mentre il lancio sul nostro mercato è avvenuto il mese seguente.

Come dicevamo è di questi giorni (Agosto 2025) la disponibilità del firmware 1.2 ma anche di una promozione bundle valida fino al 13 ottobre che prevede fino a 300 € di risparmio sull’acquisto combinato di una fotocamera con obiettivo aggiuntivo.

Se vi interessa potete comprarla anche su Amazon al prezzo di 3.599 € solo corpo oppure in kit con obiettivo 24-105mm F4 a 4.399 €.

