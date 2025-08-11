Amazon Music Unlimited è gratis per il resto delle vacanze

Amazon Music Unlimited è gratis per i prossimi trenta giorni. Questo significa che abbonandovi oggi potrete ascoltare migliaia di brani per il resto delle vacanze, senza interruzioni, senza pubblicità. Senza limiti.

È anche un’occasione utile per chi possiede dispositivi con Alexa e vuole scoprire come integrare la musica con i comandi vocali intelligenti. Tenete presente che a zero euro per 30 giorni potrete accedere a un catalogo con 100 milioni di brani, oltre a centinaia di playlist tematiche e radio personalizzate.

Si possono ascoltare sia artisti internazionali come Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry e Coldplay, sia grandi nomi della musica italiana come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Zucchero, Fabrizio De André. Non mancano i più recenti: Fedez, Baby K e molti altri.

Il tutto come dicevamo è richiamabile anche tramite Alexa, su smartphone iOS e Android e sugli smart speaker Echo.

Termini dell’offerta

Ecco i dettagli principali (che potete sempre verificare direttamente sul sito di Amazon):

L’offerta è riservata ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited che non hanno mai attivato la prova gratuita da 30 giorni .

. Al termine dei 30 giorni promozionali, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 10,99 € al mese (IVA inclusa) fino a eventuale disdetta.

(IVA inclusa) fino a eventuale disdetta. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, è limitata a un solo account e fruibile una sola volta .

e . Non è convertibile in denaro né trasferibile.

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la promozione in qualsiasi momento.

In caso di violazione dei termini, l’offerta decade.

Per accedere alla pagina dedicata: Amazon Music Unlimited 30 giorni gratis

Volete saperne di più?

Per tutti i dettagli tecnici e le opinioni d’uso, vi rimandiamo alla nostra recensione approfondita di Amazon Music Unlimited, che prende in esame anche qualità audio, funzioni smart, app mobile e molto altro.