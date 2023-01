Panasonic MZ2000 è il televisore top di gamma OLED 2023

In occasione del CES 2023 Panasonic ha presentato il nuovo MZ2000, il televisore OLED top di gamma per il 2023, che sarà disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici. Calibrati dai migliori coloristi di Hollywood, i TV OLED Panasonic offrono una elevata precisione del colore e sono una scelta consigliata per la visione di film e serie TV, oltre che per il gaming.

L’ultimo modello di punta di Panasonic è dotato di un nuovo pannello, un nuovo sistema di gestione del calore e una serie di tecnologie proprietarie a potenziamento dell’elaborazione delle immagini, del gaming e dell’audio.

Immagini HDR al top

La luminosità è un fattore imprescindibile per un’immagine HDR perfetta e il televisore MZ2000 ci porta in una nuova dimensione di luminosità ed espressione dell’OLED.

MZ2000 è dotato della nuova struttura personalizzata di Panasonic, “Master OLED Ultimate”, che utilizza un nuovo pannello all’avanguardia con Micro Lens Array, abbinato a un nuovo sistema di gestione del calore multi-strato sviluppato dagli ingegneri di Panasonic. Il guadagno in termini di luminosità porta a un incremento massimo del 150% e valori medi nettamente superiori a quelli dei modelli precedenti. In combinazione con il processore HCX Pro AI di Panasonic, Master OLED Ultimate assicura una resa realistica dei dettagli e una eleevata precisione del colore.

Come i modelli precedenti, anche il TV MZ2000 supporta un ampio ventaglio di contenuti HDR, come Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e HLG Photo, il formato per immagini fisse che consente di riprodurre fotografie con la qualità HDR.

Qualità video cinematografica

Panasonic OLED MZ2000 unisce know-how e tecnologia giapponese con le doti professionali del colorista Stefan Sonnenfeld. Fondatore e CEO di Company 3, Stefan Sonnenfeld ha collaborato con i più celebri registi internazionali ed è uno dei pochi artisti al mondo che hanno saputo usare con maestria la tecnica del “color grading” per raccontare storie e trasmettere emozioni.

Definito dalla NPR “il Leonardo da Vinci del cinema”, Sonnenfeld ha lavorato ai film più acclamati dell’ultimo decennio, tra cui: Top Gun: Maverick, A Star is Born, Wonder Woman, L’uomo d’acciaio, La bella e la bestia, Star Wars: il risveglio della forza, Jurassic World, 300 e molti altri. Come molti famosi coloristi, utilizza i grandi schermi OLED di Panasonic come monitor di riferimento nel suo lavoro quotidiano. Le case di produzione e post-produzione di tutto il mondo fanno già ampio uso da anni dei TV OLED Panasonic.

Inoltre, il TV MZ2000 è dotato della modalità Filmmaker ottimizzata, grazie alla quale gli spettatori possono apprezzare i contenuti secondo le precise intenzioni del regista, sia al cinema che a casa. Per garantire una riproduzione accurata delle immagini in qualsiasi condizione di illuminazione, la tecnologia di rilevamento della temperatura dell’ambiente è stata ulteriormente migliorata per la modalità Filmmakere interviene, ad esempio, abbassando la temperatura negli ambienti con illuminazione calda o rendendo le tonalità scure più vivaci negli ambienti più luminosi.

Oltre a ottimizzare l’immagine in base all’ambiente circostante, il TV MZ2000 migliora l’esperienza di riproduzione per la maggior parte delle fonti. Altra funzione importante per la varietà di contenuti riprodotti, che vanno dalle immagini HD e oltre, è l’algoritmo Streaming 4K Remaster che individua la risoluzione e analizza le texture per area, per offrire immagini più chiare e ricche di dettagli grazie all’elaborazione adattiva avanzata, con risultati visibili per nitidezza ed effetti naturali.

Panasonic MZ2000 anche per giocare

Non occorre più un monitor gaming dedicato: i televisori Panasonic OLED TV MZ2000 sono una scelta consigliata anche per immegersi nei mondi virtuali sempre in espansione dei videgiochi. Questo grazie alla compatibilità con il formato HDMI 2.1, la piena risoluzione 4K, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, latenza e input lag estremamente bassi, oltre alle tecnologie VRR e AMD Freesync Premium.

Il TV MZ2000, inoltre, supporta la tecnologia G-SYNC di NVIDIA. Quando l’apparecchio è collegato a un sistema con scheda grafica NVIDIA RTX, questa tecnologia ottimizza in automatico l’input lag e le impostazioni VRR offrendo sessioni di gioco senza tagli e rallentamenti su un TV approvato e riconosciuto da NVIDIA.

Per garantire la migliore resa possibile dei videogame, la nuova modalità True Game trasferisce tutte le caratteristiche di precisione del colore disponibili per il cinema al mondo del gaming, mentre la funzione HDR Tone Mapping fornisce l’espressione di colori source-oriented del dispositivo per gaming.

La modalità True Game si può calibrare e visualizza il logo Calman Calibrated dopo la regolazione con il software di calibrazione del colore Calman di Portrait Displays, lo standard di fatto nel mondo della creazione, distribuzione e riproduzione dei contenuti. Questo significa che la modalità True Game è in grado di riprodurre i videogame secondo le precise intenzioni dei creatori. Al tempo stesso, Dolby Vision riproduce le immagini di qualsiasi videogame con il massimo realismo.

Oltre alle immagini, i televisori di questa serie offrono anche impostazioni avanzate anche per l’audio dei giochi. Configurabile nel Game Control Board avanzato del TV MZ2000, la modalità audio RPG (Role-Playing Game) è progettata per far vivere ai gamer un’esperienza immersiva, mentre la modalità FPS (First-Person Shooter) offre un’individuazione dell’audio precisa, che permette di percepire anche i suoni più lievi, come il rumore di passi, offrendo un vantaggio tattico al giocatore.

Audio superiore

Panasonic MZ2000 offre un algoritmo Bass Booster potenziato che, una volta selezionato dal menu, fornisce bassi profondi con una risposta immediata, per far apprezzare agli spettatori un audio dinamico attraverso il sistema all-in-one 360° Soundscape dei TV Panasonic. Messo a punto da Technics, il sistema multiplo di speaker up-firing, side-firing e front-firing trasmette i suoni in tutte le direzioni per produrre un soundstage tridimensionale con i contenuti Dolby Atmos che rende film e videogame ancora più realistici.

Posizionato lungo tutto il TV, il sistema di altoparlanti frontali permette di ottenere un soundstage più ampio e più preciso, oltre che di regolare il volume dell’audio nelle diverse parti della stanza. MZ2000 è dotato di tre modalità Sound Focus: Pinpoint Mode, per indirizzare il suono in un punto specifico; Area Mode, per spostare il suono su un gruppo di persone in una determinata area della stanza; Spot Mode, per aumentare il volume in un punto e consentire comunque anche alle altre persone presenti di sentire l’audio.

Il suono direzionale apre le porte a numerosi vantaggi: chi ha figli piccoli che dormono in una stanza adiacente, ad esempio, può allontanare il suono dalla parete confinante, per consentire ai bambini un sonno tranquillo senza rinunciare a un audio di qualità. Un’altra applicazione pratica è la possibilità di alzare il volume per uno specifico spettatore con difficoltà uditive.

Aggiornamento a My Home Screen 8.0

Il nuovo televisore funziona con l’ultima versione del sistema operativo My Home Screen 8.0 del costruttore, che supporta i principali servizi di video streaming ed è stato potenziato con le funzioni Bass Booster, myScenery e le funzioni di accessibilità.

Panasonic ha collaborato con la Federazione Tedesca dei Ciechi e degli Ipovedenti per rendere le opzioni di accessibilità ancora più funzionali. Nella fase iniziale di configurazione, il TV MZ2000 offre varie opzioni di impostazione per gli utenti con difficoltà uditive e visive che vengono poi guidati attraverso comandi vocali per rendere più semplice la prima installazione del TV Panasonic. Inoltre, è prevista una funzione che aiuta le persone con disabilità visiva a imparare l’uso dei pulsanti tramite un feedback uditivo.

Oltre alle funzioni sul piano dell’accessibilità, Panasonic MZ2000 è un alleato per rilassarsi: la funzione myScenery permette di scegliere tra una varietà di immagini e video rilassanti, ora dispone anche di nuovi suoni della natura registrati in tutto il mondo dalla Joy Foundation codificati nel formato Dolby Atmos.

