La lampada Pikachu per far dormire i bambini scontata a 3,29 €

Se il vostro bambino ha paura di dormire al buio potete provare a fargliela passare acquistando la simpatica lampada senza fili a forma di Pikachu, il Pokémon protagonista dell’omonima serie di successo, tanto più che adesso è in sconto e vi costerebbe soltanto pochi euro.

Composizione e dimensioni fanno sì che possa essere appoggiata su qualsiasi comodino o direttamente sul letto. Il simpatico animaletto è rappresentato in quattro diverse posizioni – a pancia in su, a pancia in giù, coricato di lato o acciambellato come un gatto – e in tutte viene mostrato mentre dorme.

Misura 12 x 8 centimetri, centimetro più centimetro meno in base al modello scelto, ed è costruita in materiale PVC non tossico, inodore e leggermente morbido, quindi se cade non si rompe, può essere tenuta in mano, non sporca e si può posizionare ovunque perché non si deve collegare alla rete elettrica.

Ad alimentarla ci sono infatti alcune batterie a bottone, e la luce prodotta è gialla (visto che il corpo di Pikachu è principalmente di questo colore) e molto soffusa.

Serve giusto per creare un punto luce che rischiara debolmente la stanza e, con la forma del loro pupazzo preferito, i bimbi riusciranno ad addormentarsi con tranquillità perché potranno stringerlo anche tra le mani senza correre rischi.

La promozione

Se vi interessa acquistarla, questa lampada generalmente costa 6,85 €, un prezzo già piuttosto basso per un prodotto di questo tipo, ma come dicevamo al momento si può approfittare di uno sconto al 52% che vi permetterà di pagarla soltanto 3,29 €.

