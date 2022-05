Panasonic presenta i nuovi televisori OLED e LED 2022

Panasonic presenta la nuova gamma di televisori OLED e LED per il 2022, con schermi da 42” fino a 77”. I modelli 2022 sono ottimizzati per i videogiochi, con Game Control Board e una specifica modalità che abbassa ulteriormente la latenza per giocare a 60 Hz.

Gli OLED sono compatibili con lo standard HDMI 2.1, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo. Anche la serie LED LX940 supporta Game Control Board e HDMI 2.1. Inoltre, tutti gli OLED 2022 hanno pannelli di ultima generazione con un’ulteriore messa a punto di luminosità e colore, sviluppata a Hollywood dal celebre colorista Stefan Sonnenfeld.

La serie LED LX940 integra il processore HCX Pro AI e offre la regolazione automatica della temperatura colore per adattarsi alle condizioni ambientali. Tutti i modelli OLED supportano Netflix Adaptive Calibrated Mode, ovvero la calibrazione adattiva in base alla luce presente nella stanza.

Panasonic gamma OLED 2022

La gamma di televisori OLED 2022 di Panasonic comprende le serie LZ2000 (77”, 65”, 55”), LZ1500 (65”, 55”, 48”, 42”), LZ1000 (65”, 55”) e LZ980 (65”, 55”, 48”, 42”), la scelta indicata per gli amanti del cinema grazie all’impiego di pannelli di ultima generazione.

I modelli LZ2000 e LZ1500 (ad eccezione dei formati 48” e 42”) usano pannelli Master OLED Pro, mentre LZ1000 ha un Master OLED. Tutti i modelli OLED 2022 sono stati progettati da Panasonic per incrementare la luminosità di picco nelle modalità True Cinema, Cinema, Filmmaker e Professional, oltre a migliorare il volume colore specialmente nelle gradazioni di blu, mentre il processore HCX Pro AI assicura un’alta precisione nella riproduzione.

Panasonic Gamma Core LED 2022

La gamma Core LED comprende le serie LX940 (75”, 65”, 55”, 49”, 43”) e LX800 (75”, 65”, 55”, 50”, 43”) che offrono esperienze coinvolgenti per i gamer e gli appassionati di sport. Grazie ai processori HCX Pro AI (LX940) e HCX (LX800), i modelli Core LED offrono alta precisione cromatica e un contrasto elevato.

Queste serie LED sono indicate per riprodurre videogiochi e film anche durante il giorno, poiché i pannelli HDR Cinema Display Pro (LX940), HDR Cinema Display (LX800 da 75”, 65” e 55”) e Bright Panel Plus (LX800 da 50” e 43”) regolano la luminosità in base alla quantità di luce nell’ambiente circostante.

Nati per giocare

La modalità Game Mode Extreme rende i TV OLED Panasonic e il modello LX940 LED la scelta indicata per i videogiocatori, grazie al supporto per lo standard HDMI 2.1 con tecnologia HFR (High Frame Rate) e frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a 120 Hz in piena risoluzione 4.

La nuova funzione Game Control Board raccoglie tutte le impostazioni e le informazioni di gioco in un’unica interfaccia e le presenta sotto forma di overlay, in modo che gli utenti possano accedervi senza abbandonare il gioco. E, assegnando la funzione al pulsante personalizzabile “my App”, sarà possibile richiamarla con un clic sul

telecomando.

La gamma 2022 migliora anche sotto il profilo della velocità. La modalità specifica per segnali a 60 Hz riduce ulteriormente la latenza e l’input lag per i giochi a 60 Hz sui TV OLED, alleviando lo stress nelle dinamiche di gioco che richiedono tempestività di reazione, soprattutto nei giochi d’azione.

Con il supporto certificato di AMD FreeSync Premium, i TV OLED e la serie LX940 assicurano una esperienza di gioco fluida e omogenea, senza “singhiozzi”. La serie LX940 LED offre anche un pannello a 120 Hz con una velocità di conversione doppia, perfetta per chi ha bisogno di giocare a bassa latenza.

Tutto per la qualità delle immagini

Tutti i TV OLED e la serie LX940 LED sono dotati di sensori che rilevano la temperatura colore dell’ambiente per regolare la qualità delle immagini nei minimi dettagli, sfruttando l’intelligenza artificiale.

I sensori in combinazione con il processore HCX Pro AI dei TV Panasonic, misurano la luminosità e la temperatura colore dell’ambiente circostante per consentire la precisa definizione delle singole tonalità di colore nel modo più realistico possibile – sulla base dell’illuminazione della stanza – e offrire un’esperienza di visione più confortevole, sia di giorno che di sera.

Questo perché l’occhio umano percepisce il “bianco” in modo diverso a seconda della luminosità ambientale. La maggioranza delle case usa luci calde alla sera e questo fa sì che i colori bianchi sullo schermo appaiano bluastri e troppo freddi a chi guarda. Il chip HCX Pro AI interviene con intelligenza e in modo preciso, preservando i colori così come l’occhio umano è abituato realisticamente a percepirli, come nel caso delle diverse tonalità della pelle.

Nella gamma 2022, inoltre, Panasonic supporta la Netflix Adaptive Calibrated Mode per l’elaborazione automatica delle immagini in base alla luminosità ambientale. Disponibile nelle serie OLED, la Netflix Adaptive Calibrated Mode permette ai TV Panasonic di riprodurre immagini nella stessa elevata qualità di Hollywood per i contenuti in streaming, conformi al livello Master Monitor usato dagli specialisti di Netflix in post-produzione, rispettando così in modo fedele l’intento creativo degli autori.

Qualità cinematografica

La calibrazione cromatica di tutti i panelli OLED 2022 di Panasonic è firmata da Stefan Sonnenfeld, fondatore e CEO di Company 3, che ha collaborato con i più celebri registi internazionali. È uno dei pochi artisti al mondo che ha saputo usare con maestria la tecnica del color grading per raccontare storie e trasmettere emozioni.

Definito da NPR “il Leonardo da Vinci del cinema”, Sonnenfeld ha lavorato ai film più acclamati dell’ultimo decennio. Come molti famosi coloristi, utilizza i grandi schermi OLED di Panasonic come monitor di riferimento professionale nel suo lavoro quotidiano. Le case di produzione e post-produzione di tutto il mondo, infatti, fanno già ampio uso dei TV OLED Panasonic.

L’altra metà dello spettacolo: l’audio

La serie OLED LZ2000 introduce l’audio direzionale, che va ad aggiungersi al sistema all-in-one 360° Soundscape dei TV Panasonic, in grado di creare una esperienza d’ascolto avvolgente con Dolby Atmos. L’insieme delle unità trasmette i suoni in tutte le direzioni per produrre un soundstage tridimensionale con i contenuti Dolby Atmos.

Oltre all’ottimizzazione dell’audio surround, la serie LZ2000 vanta il nuovo Front Array Speaker System che orienta la direzione del suono con precisione, facendo leva su tecniche di beamforming. I TV della serie OLED LZ1500 (solo i formati da 65” e 55”) integrano un sofisticato sound system denominato “Dynamic Cinema Surround Pro”, che supporta la tecnologia Dolby Atmos e usa un woofer interno per creare bassi ricchi e potenti.

I modelli LZ1500 (esclusi i formati 65” e 55”), LZ1000 e LZ980 hanno invece il sistema “Cinema Surround Pro”, anche in questo caso con il supporto integrato di Dolby Atmos. La serie LX940 funziona invece con tecnologia “Cinema Surround”, mentre i TV LX800 hanno un sistema “Surround Sound” ulteriormente perfezionato.

Due sistemi e Penta Tuner

Tutti i TV OLED e la serie LX940 LED del 2022 funzionano con l’ultima versione del sistema operativo di Panasonic, My Home Screen 7.0, che supporta i principali servizi di video streaming. Per ampliare la scelta, Panasonic offre anche la serie LX800 LED Android TV con numerose opzioni di intrattenimento.

Tutti i TV Panasonic, a partire dalla serie LX940, dispongono del sintonizzatore originale Penta Tuner di Panasonic, che offre cinque diverse possibilità di ricezione, facilmente selezionabili tramite un pulsante del telecomando: DVB-C (ricezione via cavo), DVB-S (via satellite), DVB-T (antenna tradizionale interna/esterna), DVBviaIP (da TV a IP) e IPTV (sintonizzatore canali streaming).

Grazie a questa funzione, l’apparecchio può essere liberamente installato in qualsiasi punto della casa, e le Guide di Panasonic assistono l’utente passo dopo passo nel processo di installazione. Le serie TV OLED LZ2000, LZ1500, LZ1000, LZ980 e la serie LED LX940 sono in arrivo nel mese di luglio. La serie LED LX800 sarà disponibile a partire dal mese di settembre.