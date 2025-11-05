Panico online, conti correnti a rischio: arriva Herodotus, il virus che ruba soldi agli italiani

Bisogna prestare la massima attenzione, in poco tempo sparisce tutto il denaro dai propri conti: cosa sapere e come proteggersi

Scatta l’allarme per un nuovo virus che si sta diffondendo in Italia, si chiama Herodotus e pare sia davvero molto pericoloso. Il rischio più grande riguarda i conti bancari e, dunque, i propri soldi. Gli smartphone a causa di questo malware potrebbero diventare dei varchi attivi alla propria banca, gli strumenti attraverso cui i malviventi potrebbero raggiungere i loro scopi.

A parlare di questo nuovo virus è stata la società di cybersecurity ThreatFrabric, che ha scoperto come questo trojan – purtroppo – sia operativo anche in Italia. La cosa fondamentale, come sempre, è conoscere quali sono i rischi, per evitare di “finire in trappola”.

Il nuovo virus Herodotus, cosa sapere e come difendersi

Pare che questo nuovo virus Herodotus sia davvero sofisticato e proprio per questo sarebbe ancora più insidioso dei vari meccanismi di truffa che già circolano in rete. Si tratta di un malware che utilizza la distribuzione via dropper, ovvero l’installazione di un’app che all’apparenza sembra normale – generalmente si chiama Banca Sicura o con nomi simili – ma in realtà è capace di infettare in poco tempo i dispositivi.

Superato questo primo step, il malware è in grado di attivare tutti i servizi di accessibilità del sistema, riuscendo ad avere permessi su praticamente ogni cosa, visualizzare lo schermo, riuscire a copiare i codici dell’identificazione a due fattori, leggere notifiche e mostrare anche notifiche che sembrano provenire dall’app della propria banca, poiché l’interfaccia è praticamente identica.

Herodotus, poi, ha una funzione che lo rende ancora più pericoloso, la capacità di imitare il comportamento umano, diventando così difficilmente rilevabile dai sistemi anti-frode. Praticamente opera come un utente normale, dunque i tempi seguono quelli degli esseri umani, evitando che movimenti troppo rapidi possano risultare anomali. La cosa più grave è che questo malware riesca a prendere il pieno controllo del dispositivo, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Il fatto che Herodotus sia arrivato anche in Italia mette in allarme gli utenti, a tutti capita di compiere operazioni bancarie con lo smartphone, per questo bisogna prestare molta attenzione. Ma come ci si può proteggere? La prima cosa da fare è scaricare applicazioni solo da fonti ufficiali, evitare di cliccare su link che si ricevono via SMS, fare attenzione alla richiesta di permessi invasivi, come quando viene chiesto di entrare nei servizi di accessibilità, aggiornare sempre il sistema operativo e scegliere sempre l’autenticazione a due fattori.

La diffusione di questo nuovo sistema di truffa in Italia accende l’attenzione su un problema che è ormai diventato “la piaga dei nostri tempi”, bisogna intensificare i controlli il più possibile per evitare che virus come Herodotus si diffondano velocemente.