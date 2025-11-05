Sfondi al vetro liquido per gli iPhone con iOS 26

C’è a chi il Liquid Glass non piace o dà fastidio, e per queste persone abbiamo spiegato come ridurre l’effetto dopo aver installato iOS 26.

Ma se siete invece tra quelli che lo apprezzano, allora dopo aver letto l’altro articolo in cui vi spieghiamo come attivare una per una le varie versioni in modo da scegliere poi quella che vi piace di più, sappiate che potete esaltare ulteriormente l’aspetto finale del vostro iPhone con uno di questi sfondi.

Di cosa si tratta

Li ha realizzati il designer Unique Wallpaper, che quotidianamente regala sfondi attraverso il proprio profilo @just_unique0 su X, proponendo spesso delle immagini con trasparenze ed effetti simil vetro a misura degli iPhone.

Alcuni, come il bicchiere da Martini, sono posizionati strategicamente per poter nascondere parzialmente l’orologio nella Schermata di Blocco attivando l’effetto profondità; altri invece presentano delle aree in rilievo in prossimità dei widget in modo da esaltarne la presenza su tutti gli iPhone dove ne sono attivati almeno un paio.

Tutti quelli in questo stile comunque accrescono visivamente l’effetto del Liquid Glass attraverso rappresentazioni realistiche di bicchieri in vetro con condensa, liquidi che scivolano via, bollicine frizzanti e cubetti di ghiaccio che danno anche un senso di particolare tridimensionalità.

Gli sfondi

In questo articolo ve ne indichiamo alcuni, mentre per tutti gli altri potete seguire direttamente l’account X del designer dove, come spiegato, trovate quotidianamente nuovi sfondi adattabili anche su altri telefoni e non necessariamente soltanto con quelli che simulano l’effetto vetro come appunto gli iPhone con Liquid Glass o gli smartphone Vivo su cui è installato l’ultimo aggiornamento del sistema operativo OriginOS 6.

Attraverso la galleria potete dare un’occhiata all’effetto finale dello sfondo: ciascuna immagine è contrassegnata da un numero in basso a sinistra, che ritrovate poi nell’elenco seguente per poter scaricare il relativo sfondo in alta definizione direttamente dal profilo dell’autore:

Altri sfondi per iPhone, iPad e Mac

Se siete a caccia di altri wallpaper in alta qualità da scaricare gratuitamente e usare suoi vostri dispositivi, non solo Apple ma anche Android e Windows, date un’occhiata alla nostra sezione Sfondi.