Black Friday, lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 in sconto del 65%: solo 44,90€

Sono tante le offerte per cura ed igiene personale del Black Friday Amazon. Tra le molte vi segnaliamo quella partiocolarmente conveniente sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 2, un prodotto entry level ma comunque molto efficiente che è offerto a meno della metà del suo prezzo: 44,90€ invece di 129,99€

Sensore di pressione e tecnologia a micro-vibrazioni

Oral-B iO 2 integra un sistema di pulizia sonica con micro-vibrazioni che rimuove la placca in modo uniforme. Il sensore di pressione visivo segnala quando la forza esercitata è eccessiva o insufficiente, aiutando a proteggere le gengive.

La testina rotonda, progettata sulla base degli strumenti odontoiatrici, consente una copertura precisa dente per dente. La tecnologia iO, rispetto ai modelli Oral-B tradizionali, assicura un’esperienza più fluida e silenziosa.

Funzioni essenziali e utilizzo intuitivo

Il dispositivo offre 2 modalità di pulizia, una standard e una per denti sensibili, attivabili tramite un solo pulsante. Il manico ergonomico con feedback luminoso guida l’utente durante la pulizia, rendendolo adatto anche ai più piccoli o a chi passa dallo spazzolino manuale.

È compatibile con tutte le testine Oral-B iO, offrendo flessibilità nella personalizzazione della routine orale. La base di ricarica magnetica assicura un posizionamento stabile e ricariche rapide.

Autonomia e manutenzione semplificata

L’autonomia dichiarata raggiunge fino a 10 giorni con una singola carica, sufficiente per coprire un’intera settimana di viaggi o uso quotidiano senza necessità di ricariche frequenti. Il LED frontale segnala lo stato della batteria e l’avviso di sostituzione della testina.

Il corpo è resistente all’acqua e facilmente lavabile. Include nella confezione: 1 spazzolino ricaricabile, 1 testina e 1 base di ricarica. Non è prevista connettività smart, una scelta che privilegia semplicità e costo contenuto.

Il prezzo di listino è di 129,99€, ma ora è disponibile a 44,90€ su Amazon, con uno sconto del 65%. Anche se in passato è già stato scontato, questo è il prezzo minimo storico

Sto caricando altre schede...