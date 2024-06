Auricolari Anker P20i in svendita, solo 19,99 €

Pubblicità

Spendere poco, anzi pochissimo, per avere tanto. L’equazione diventa possibile se acquistate le Anker P20i, auricolari entry level ma certamente sopra la media della loro categoria che vengono presentate a solo 19,99€, un prezzo quasi “Usa e getta”.

Parliamo, come detto, di auricolari di fascia economica ma prodotte da un grande protagonista del settore che mette in essi alcune interessanti funzioni, utili per chi vuole sfruttare per ascoltare musica in treno, autobus o a passeggio.

Hanno il controllo touch sul gambo dell’auricolare, sono compatibili con Bleutooth 5.3 per connessioni stabili e senza problemi, ricarica rapida (dieci minuti per due ore di autonomia), autonomia fino a 30 ore grazie alla custodia e modalità auricolare singolo. C’è anche la possibilità di trovare gli auricolari facendoli suonare per capire dove sono finiti.

Le Anker P20i oltre a questo offrono

App Soundcore Personalizzata: Scegli tra 22 EQ preimpostate

Certificazione IPX5, sono protette dall’acqua e dalla polvere, perfette per allenamenti intensi o passeggiate sotto la pioggia.

Cuffie e custodia facilmente trasportabili con pratico laccetto, ideali per chi è sempre in movimento.

Driver da 10 mm per Bassi Profondi

Questi auricolari costerebbero 34,99 €, ma su Amazon sono scontati moltissimo: del 43%. Li pagate solo 19,99€, un prezzo da auricolari privi di marca.