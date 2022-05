Pennino Xiaomi per la pulizia di auricolari e computer a 12,49 euro

Torna in sconto Hagibis, lo strumento per la pulizia di auricolari, tastiere e altri componenti elettronici che richiedono di manutenzione per poter vivere a lungo. Al momento si compra a partire da 12,49 euro e comprandone due il risparmio aumenta ancora.

Questo attrezzo è progettato per rimuovere lo sporco senza compromettere il funzionamento di questi dispositivi, in quanto è realizzato con materiali appositamente per garantire una pulizia profonda ma senza graffiare o danneggiare le superfici. Il modello base in promozione è sostanzialmente un pennino multifunzione, dotato di una punta metallica che permette di rimuovere la polvere più ostinata e raggiungere gli interstizi eliminando così lo sporco che si va ad accumulare ad esempio nella griglia della copertura dei driver.

Al lato opposto dello strumento è invece presente una morbida spugna di floccaggio che permette di rimuovere e pulire delicatamente le aree più sensibili, riuscendo a raccogliere perfino lo sporco che si infila all’interno della cavità della custodia degli AirPods (dove si infila lo stelo, per intenderci).

Il terzo strumento che compone il pennino è uno spazzolino ad alta densità realizzato con morbide setole che consente di pulire più facilmente lo sporco che si deposita sul foro di uscita del suono e le altre parti – elettroniche e non – dell’auricolare. Un attrezzo di questo tipo oltre a mantenere gli auricolari nella migliore condizione igienica possibile permette anche di mantenere i contatti puliti ed evitare così possibili problemi di ricarica, aumentando contemporaneamente la durata dell’intero dispositivo.

Il pennino è caratterizzato da una solida impugnatura che dev’essere sganciata per rivelare il terzo strumento, la spugna floccante: è un sistema molto comune anche nei cacciavite multi-punta perché consente di ridurre al minimo l’ingombro dell’attrezzatura pur mettendo a disposizione un numero maggiore di attrezzi. In questo modo potete portare questo strumento sempre con voi e utilizzarlo in qualsiasi momento non appena se ne presenta l’occasione.

In promozione come dicevamo c’è anche la versione potenziata di questo strumento, che aggiunge invece altri due attrezzi utili per la pulizia delle tastiere, specie per quelle meccaniche coi tasti removibili: uno dei due è infatti l’estrattore dei keycaps, quello con cui è cioè possibile tirare via i tasti di plastica ed accedere così alla placca sottostante, in modo da poter pulire poi i meccanismi con il pennino.

L’altro attrezzo in dotazione è uno spazzolone che si aggancia ad una delle due estremità del pennino e con il quale è possibile rimuovere la polvere e lo sporco superficiale: si può utilizzare sia a fine pulizia, in modo da togliere lo sporco che è stato scrostato col pennino ma che non è stato possibile rimuovere manualmente, sia per una rapida pulizia giornaliera della tastiera.

L’estrattore di tasti è piuttosto compatto ed è separato rispetto al resto: presenta un design ad anello che permette di esercitare la giusta forza per rimuovere la componente in plastica senza danneggiarla. Lo spazzolino invece presenta delle morbide setole in nylon progettate appositamente per non graffiare le superfici e non danneggiare le tastiere durante l’utilizzo. Sono anche abbastanza lunghe da poter raggiungere gli interstizi in profondità, tanto che l’azienda lo consiglia anche per pulire i classici mattoncini LEGO, anche questi tra i più difficili da pulire senza la strumentazione adeguata.

Se intendete acquistare questo pratico accessorio, al momento come dicevamo trovate la versione base in sconto a 12,49 euro (anziché 16,33 euro) mentre quello con i due accessori aggiuntivi per tastiere è scontato a 19,22 euro. In entrambi i casi, se si decide di acquistare due pennini (magari insieme ad un amico) si ottiene un ulteriore sconto di 4,54 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.