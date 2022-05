Da HP il monitor che prova a sfidare Apple Studio Display

Da HP è in arrivo un nuovo monitor USB-C con integrata una webcam da 5MP che per alcune caratteristiche e funzioni richiama il monitor Apple Studio Display. Il monitor da 23,8″ in questione offre una risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel e 123 ppi: si chiama HP Z24m G3.

Non è ancora disponibile per l’acquisto, ma Ars Technica riferisce che vanta un pannello IPS pensato per i creatori di contenuti, copertura sRGB 99% e 90% DCI-P3, valore Delta E <2 (valore che definisce la variazione di errore presente nel monitor e quindi l’accuratezza cromatica). Supporta l’HDR, vanta un rapporto di contrasto 1000:1, luminosità massima di 400 nit, refresh rate di 90 Hz, e 5ms grigio su grigio.

Sulla parte superiore del display è presente una webcam non rimovibile da 5MP; questa integra un sensore infrarossi (utilizzabile per il riconoscimento dei volti con Windows Hello), e un sensore di prossimità in grado di capire se l’utente si trova o no vicino al display.

Tra le peculiarità del monitor HP (o meglio, della webcam integrata), una funzione di inquadratura automatica, sulla falsariga di Studio Display di Apple, in grado di tenere l’utente sempre al centro della scena, anche quando si muove nella stanza e anche di tenere conto di più persone nell’inquadratura. Rispetto alla soluzione di Apple, spiega ArsTechnica – la webcam può essere orientata manualmente verso il basso o verso l’alto.

Sono presenti due microfoni con funzionalità di cancellazione del rumore e due speaker da 5W. Z24m supporta collegamenti in cascata, con la tecnologia DisplayPort 1.4 che permette di collegare fino a tre monitor QHD. Sono presenti: una porta HDMI 2.0, quattro porte USB-A e una RJ45.

Il prezzo non è al momento stato comunicato, ma dovrebbe essere inferiore a quello del display Apple (che ad ogni modo vanta un display con caratteristiche superiori, a partire dalla risoluzione per passare a luminosità e altre tecnologie ancora) L’arrivo del nuovo Z24m è previsto da luglio.

Secondo le anticipazioni il costruttore sta lavorando a un portatile OLED pieghevole da 17 pollici. Nel mese di marzo HP ha acquisto Poly, in precedenza nota come Plantronics.