Perché scegliere DaVinci Resolve?

DaVinci Resolve è indubbiamente il programma più noto e popolare per chi si occupa di editing video e, in particolar modo, di color grading e color correction. DaVinci Resolve viene utilizzato da studi televisivi e cinematografici di mezzo mondo ed è il software che i possessori di camere Blackmagic (come le popolari pocket camera) usano per lavorare il proprio girato in maniera facile senza incontrare problemi di conversione e gestione dell’output.

Con il passare del tempo DaVinci Resolve ha conquistato sempre di più le attenzioni dei video editor non solo per le impeccabili capacità di color grading (post-produzione) ma anche per il montaggio tout court. Quali le ragioni di questo successo?

Le ragioni per scegliere DaVinci Resolve

Il prezzo

Può sembrare venale ma una delle ragioni per cui molti si innamorano di DaVinci Resolve è sicuramente il prezzo. DaVinci Resolve è infatti disponibile in due versioni, una gratuita (Da Vinci Resolve), ed una a pagamento con maggiori funzionalità (DaVinci Resolve Studio). La versione Studio inoltre ha un prezzo estremamente accessibile e una modalità di pagamento one-time che sembra mettere d’accordo tutti, soprattutto i detrattori delle sottoscrizioni con pagamento mensile. Con la versione gratuita potrete fare tutto, dal montaggio alla post produzione passando per le rifiniture dell’audio gestendo formati fino a 60fps e una risoluzione incredibile di 3840 x 2160. Nella versione Studio (a pagamento) avrete modo di lavorare con video di risoluzione 32k a 120 fps! Nella versione a pagamento di DaVinci avrete inoltre funzioni avanzate come il celebre Denoise per ridurre il disturbo del girato.

Molto spesso chi si avvicina a DaVinci Resolve inizia chiaramente con la versione gratuita e progressivamente si convince della qualità del software e passa alla versione Studio.

L’interfaccia

L’interfaccia di DaVinci Resolve è compatta, minimalista, chiara e ben organizzata. Se usate altri software di editing all’avvio di DaVinci potrete importare le scorciatoie da tastiera a cui siete abituati con un click. Per il montaggio DaVinci offre il tab CUT, con la sua apprezzatissima e popolare dual timeline che vi permette di vedere sempre tutte le clip che avete caricato (nella parte alta) e una zona più grande dove lavorare con precisione (nella parte bassa) ed il tab EDIT popolato di icone relativamente grandi ma non ingombranti, chiare e intuitive.

Un tab che merita attenzioni in DaVinci Resolve è l’INSPECTOR, da qui è semplicissimo fare un cropping di una clip, ma anche stabilizzare un video e cambiarne la velocità e la direzione di riproduzione. Tutto quello di cui avete bisogno in DaVinci Resolve è localizzato nella parte bassa dell’interfaccia:MEDIA, CUT, EDIT, FUSION, COLOR, FAIRLIGHT, DELIVER.

Post produzione

La post produzione, che include il color grading e la color correction, è la ragione per cui molti video editor scelgono DaVinci Resolve. Una rapida ispezione al tab COLOR di DaVinci Resolve ci fa capire il perchè. Numerose sub-interfacce chiare e comprensibili per gestire il colore in modo potente (come le curve e gli strumenti del pannello Color Warper). Il color grading è integrato così bene nel flusso di lavoro che è impercettibile il passaggio da un’attività ad un’altra dentro DaVinci Resolve.

Funzioni potenti

Alcune funzioni di Davinci Resolve e daVinci Resolve studio lasciano effettivamente a bocca aperta. Il DeNoise che DaVinci propone produce risultati incredibili quando si tratta di rimuovere il rumore di croma o luminanza dalle clip video! Ma anche funzioni come il “ Scene cut detection” che è capace di disassemblare in maniera automatica un video già montato e restituire le singole clip che lo costituiscono!

Conclusioni

DaVinci è un programma di editing video completo e maturo, con un’interfaccia chiara e funzioni potenti. Non stupisce che sia progressivamente diventato lo standard per chi si occupa, non solo di post produzione, ma anche di montaggio tout court. Il fatto che la versione base sia gratuita attira inoltre un pubblico sempre più ampio che ha la possibilità di sperimentare prima di finalizzare l’acquisto della versione Studio. Se sei alle prime armi con daVinci Resolve abbiamo il corso giusto per te→ Corso DaVinci Resolve, intro all’Editing, Color, Audio ed Effetti, se invece dovessi essere già un professionista e vorresti elevare ulteriormente le tue skills abbiamo diversi corsi di approfondimento. Scopri qui i corsi ufficiali con docenti certificati → Corsi DaVinci Resolve.