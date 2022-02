Chromebook, in arrivo modelli pronti per i videogiochi con Steam

HP, Lenovo, Acer e Asus saranno tra le prime aziende a rilasciare computer Chromebook dedicati ai videogiochi: una modifica del codice in Chromium Gerrit suggerisce che i costruttori stanno lavorando su dispositivi Chrome OS che supporteranno Steam.

Nel gennaio 2020 Google ha dichiarato che avrebbe portato Steam sui Chromebook e il piano potrebbe iniziare a prendere forma. 9to5Google ha notato una modifica del codice in questi giorni, che mostrava un elenco di quelli che sembrano essere modelli di Chromebook che supporteranno Steam:

Chromebook Acer 514 (CB514-1H)

Chromebook Acer 515

Chromebook Acer Spin 713 (CP713-3W)

Chromebook Asus Flip CX5 (CX5500)

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

Chromebook HP Pro c640 G2

Chromebook Lenovo attualmente sconosciuto

Google ha riferito ad Ars Technica in passato che molte sperimentazioni avvengono con Chromium Gerrit, e che le funzionalità possono sembrare diverse quando arrivano poi agli utenti finali. Detto questo, il mese scorso Chromium Gerrit ha anche mostrato il lavoro sul supporto della tastiera RGB per Chromebook, un altro indizio che potrebbero arrivare Chromebook dedicati al gaming.

Sembra che i Chromebook richiedano alcune specifiche piuttosto importanti per eseguire Steam. Attualmente le specifiche minime previste includono una CPU Intel Core i5 di 11esima generazione e 8 GB di RAM. Come notato da 9to5Google, potrebbero esserci altri Chromebook da aggiungere all’elenco attualmente noto, soprattutto perché non si hanno ancora conferme ufficiali da Google, Steam o da qualsiasi azienda di laptop.

È interessante notare che non ci sono dettagli sui chip basati su ARM. Nvidia ha collaborato con MediaTek, il produttore di molti SoC basati su ARM presenti nei Chromebook, su una piattaforma di riferimento che supporta Chromium, Nvidia SDK e Linux.

La società ha promesso di portare funzionalità come il ray tracing e il DLSS di Nvidia su chip basati su ARM e ha dimostrato tali funzionalità lavorando sul chip MediaTek Kompanio 1200 che dovrebbe approdare sui Chromebook. Dato che stiamo parlando dei primi dispositivi Chrome OS con schede grafiche Nvidia dedicate, ci si aspetta che anche questi Chromebook da gioco abbiano un prezzo più alto.

I modelli di Chromebook descritti in Chromium Gerrit sono già piuttosto costosi. Il Chromebook 515 di Acer, ad esempio, attualmente parte da 650 dollari, mentre Asus Chromebook Flip CX5 può essere acquistato a 830 dollari nella versione con processore Intel Core i5. Il Chromebook HP c640 G2 parte da 489 dollari, ma arriva fino a 1.254 dollari per una configurazione con Core i5.

Per tutto ciò che ruota attorno a Chrome OS il link da seguire è direttamente questo.