Perché si scaricano o si cancellano le app su iPhone e Android

Airship, azienda che si occupa di applicazioni mobili, ha presentato nell’ambito dell’evento MAU Vegas una nuova ricerca globale sui consumatori che illustra nel dettaglio quali sono le motivazioni che spingono i consumatori a continuare a utilizzare le applicazioni mobili, come le scoprono e perché e quando è probabile che le cancellino.

Dall’indagine emerge che i consumatori si rivolgono alle app per comodità ed efficienza. Complessivamente, i tre motivi principali per cui 11.000 intervistati a livello globale utilizzano le app dei loro marchi preferiti sono la “facilità d’uso” (35%), seguita da “mi semplifica la vita” (31%) e “mi fa risparmiare tempo” (27%).

Come scoprono le app gli utenti

Le ricerche e il browsing sugli app store sono i modi principali con i quali gli utenti scoprono nuove app da scaricare, elemento che vale per diverse tipologie di livelli di reddito, generazioni e nella maggior parte delle nazioni.

Il secondo metodo per individuare le app sono i motori di ricerca, seguito dal passaparola. Le raccomandazioni di altri utenti sono un fattore chiave nello scaricamento di app nel Regno Unito, in Francia e in Canada, ancora più degli app store; negli Stati Uniti, in Germania e Singapore, il passaparola è indicato come il secondo elemento più comune che porta al download di app.

Perché si cancellano le app

Alla richiesta del perché si cancellano le app, gli utenti intervistati hanno risposto: “Liberare la memoria del telefono” (32%) e “la presenza di troppi annunci pubblicitari” (30%); al terzo posto c’è anche chi risponde che il motivo è “perché non le ha mai usate” (26%).

In Canada, Francia e Germania, “mai usate” è la principale motivazione della rimozione delle app; negli Stati Uniti, nel Regno Unito e Singapore questa motivazione si colloca al secondo posto. Da questi dati emerge l’importanza per gli sviluppatori di trasmettere il valore dell’app agli utenti, migliorando quella che in gergo si chiama esperienza di onboarding e la fidelizzazione. Anche una migliore “connessione” con l’utente all’infuori dell’app, ad esempio con mail o SMS, può essere utile a riportare gli utenti sull’app.

La prima impressione è tutto

La prima e la seconda impressione, sono elementi indicati come cruciali dagli utenti che provano un’app. Molti utenti (57%) usano le app solo una o due volte prima di cancellarle. Entro due settimane dallo scaricamento di una nuova app, il 73% degli utenti decide se cancellarla o no, scelta coerente per gli utenti di varie nazioni, indipendentemente dalla generazione e dai livelli di reddito.