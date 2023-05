Final Cut Pro, Logic Pro e iMovie per Mac, aggiornamento con diverse novità

Ora è possibile scaricare sia Final Cut Pro sia Logic Pro per iPad, e Apple ha anche aggiornato le due applicazioni in questione per Mac.

Le note di rilascio di Final Cut Pro 10.6.6 sono molto lunghe. Di seguito i dettagli:

• Possibilità di importare i progetti da Final Cut Pro per iPad.

• Gestione del colore automatica per modificare facilmente clip HDR e SDR nello stesso progetto, con mappatura intelligente del colore del video che si adatta allo spazio colore.

• Scelta da una nuova collezione di titoli, effetti, transizioni e generatori disegnati professionalmente per migliorare l’aspetto de video.

• Miglioramenti al flusso di lavoro per la correzione del colore con l’effetto “Color Adjustments” e nuovi preset cromatici per conferire ai clip un aspetto particolare.

•Funzione “Scene Removal Mask” per rimuovere e sostituire lo sfondo dietro a un soggetto senza utilizzare uno schermo verde.

Final Cut Pro include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di bug:

• Possibilità di usare la nuova finestra per le impostazioni ProRes RAW per accedere ai parametri ISO, temperatura colore e scostamento esposizione di ProRes RAW.

• Possibilità di instalaòre plugin Apple ProRes RAW dal produttore di una videocamera per visualizzare e regolare le impostazioni ottimizzate per specifici sensori.

• Esportazione in formato HEVC fino a una risoluzione di 8K con accelerazione hardware sui Mac con chip Apple.

• Risolto un problema per cui i clip multicamera potevano apparire neri.

• L’esportazione in EXR adesso include un canale alfa.

• Risolto un problema per cui l’aggiunta di clip video dal browser di Foto comportava il posizionamento nella timeline di file a risoluzione inferiore.

• Risolto un problema per cui Final Cut Pro non poteva leggere clip Sony FX9 con LUT integrati.

• Risolto un problema che impediva l’apertura di Final Cut Pro mentre era attivata una scheda SD con formattazione exFAT contenente clip Canon.

Nelle note di rilascio di Logic Pro 10.7.8 Apple indica:

Aggiunte funzionalità per lo scambio di progetti con Logic Pro per iPad.

Miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi.

Anche iMovie per Mac è stato aggiornato. Per la versione 10.3.6 Apple indica generiamente generici “miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni”.

FinalCut Pro 10.6.6 richiede Richiede macOS 12.6 o versioni successive; è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €349,99 per i nuovi utenti.

Logic Pro 10.7.8 richiede macOS 12.3 o versioni successive, si scarica come aggiornamento dal Mac App Store o si acquista a 229,99 €.

iMovie 10.3.6 richiede macOS 12.6 o versioni successive., “pesa” 2,8 GB, è multilingue (italiano compreso) e si scarica gratis dal Mac App Store.

Anche Motion e Compressor sono stati aggiornati disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €59,99 ciascuno per i nuovi utenti.