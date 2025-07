PETKIT Eversweet Max, la fontanella Smart completamente wireless per cani e gatti

Come fare per assicurare acqua fresca e pulita ai propri animali domestici? Se cercate una soluzione realmente Smart allora non potete fare a meno di valutare l’acquisto di PETKIT EVERSWEET MAX, una fontanella senza fili e quindi installabile praticamente ovunque, sia dentro che fuori casa, anche in assenza di rete elettrica.

Ad alimentarla c’è infatti una batteria da 5000 mAh che promette di funzionare fino a 83 giorni con una singola carica.

Tenendo poi conto che monta un serbatoio da 3 litri, può essere usata per abbeverare anche più animali domestici insieme, nello specifico – spiega l’azienda – riuscendo a coprire il fabbisogno idrico di due gatti o un cane per circa una settimana. Questo consente di ridurre la frequenza del rabbocco, lasciando più tempo libero anche durante periodi di assenza (come nel caso di una vacanza) o di maggiore impegno.

Molto interessante poi la presenza di una pompa ultra silenziosa da 26 dB che la rende adatta anche per ambienti tranquilli come camere da letto o uffici domestici. A questo si aggiunge la presenza di un sensore integrato che abilita l’attivazione automatica in risposta alla presenza dell’animale, riducendo così gli sprechi.

Inoltre tramite l’app PETKIT, gratis per iPhone e Android, è possibile monitorare il consumo dell’acqua in tempo reale, ricevere statistiche settimanali e mensili, e tenere traccia di quante volte e per quanto tempo l’animale beve. L’app invia anche promemoria per la sostituzione del filtro e la pulizia della fontanella, aiutando a mantenere l’acqua sempre in condizioni ottimali.

A tal proposito segnaliamo che il sistema di purificazione appare affidabile e ben studiato: la fontanella è infatti dotata di un doppio sistema di filtraggio* composto da un **filtro microporoso ad alta densità che trattiene peli, sedimenti e impurità, garantendo un’acqua più pulita e ricca di ossigeno. Questo contribuisce a una migliore idratazione e al benessere dell’animale, riducendo al tempo stesso i rischi legati all’acqua stagnante o contaminata.

È infine piuttosto compatta (misura circa 27 x 20 x 17 cm) e pesa poco meno di un chilo e mezzo, perciò è facile da spostare e riposizionare in base alle necessità tra cucina, soggiorno, balcone, o anche all’aperto, come dicevamo grazie alla totale assenza di cavi.

Disponibilità e prezzo

Se vi piace allora sappiate che la fontanella PETKIT Eversweet Max costa 89,98 € e la potete comprare anche su Amazon dove al momento potete risparmiare il 22% grazie ad un’offerta che si attiva al checkout (quindi la paghereste all’incirca 70 € spedizione inclusa).

