Come configurare una VPN su iPhone, la guida completa

Una VPN, acronimo di Virtual Private Network, è uno strumento che crea un tunnel crittografato tra il dispositivo e Internet. Usare una VPN su iPhone significa proteggere le attività online, nascondere l’indirizzo IP, accedere a contenuti geograficamente limitati e migliorare la privacy su qualsiasi rete.

In questa guida si spieghiamo come impostare una VPN su iPhone, quali sono i benefici dell’utilizzo di una VPN per iOS, come verificarne il corretto funzionamento e risponderemo alle domande più frequenti.

Perché serve una VPN?

Ci sono diversi motivi per cui sempre più utenti decidono di utilizzare una VPN su iPhone, e non si tratta solo di privacy. Le VPN moderne, come Surfshark, offrono funzionalità molto più ampie e quindi risultano utili in diverse situazioni quotidiane. Ad esempio:

Protezione su reti Wi-Fi pubbliche : bar, aeroporti, hotel. Con una VPN attiva, i dati vengono crittografati e non possono essere intercettati facilmente;

: bar, aeroporti, hotel. Con una VPN attiva, i dati vengono e non possono essere intercettati facilmente; Navigazione anonima : l’indirizzo IP viene nascosto, rendendo più difficile il tracciamento da parte di siti web e inserzionisti;

: l’indirizzo IP viene nascosto, rendendo più difficile il tracciamento da parte di siti web e inserzionisti; Accesso a contenuti internazionali : permette di sbloccare piattaforme di streaming o siti limitati geograficamente;

: permette di sbloccare piattaforme di streaming o siti limitati geograficamente; Maggiore sicurezza durante le transazioni online : i dati bancari o le credenziali di accesso vengono protetti da eventuali tentativi di intercettazione;

: i dati bancari o le credenziali di accesso vengono protetti da eventuali tentativi di intercettazione; Elusione della censura o dei blocchi: utile in contesti in cui alcuni siti o app sono bloccati.

Perché scegliere Surfshark

Surfshark è una delle VPN più consigliate per i dispositivi Apple e si integra perfettamente con iOS. Tra le sue caratteristiche principali:

Crittografia AES-256 ;

; Dispositivi illimitati collegabili con un solo abbonamento;

collegabili con un solo abbonamento; Oltre 3.200 server in più di 100 paesi ;

in ; Funzionalità Kill Switch che blocca la connessione in caso di disconnessione dalla VPN;

che blocca la connessione in caso di disconnessione dalla VPN; CleanWeb per bloccare pubblicità, malware e tracciatori;

per bloccare pubblicità, malware e tracciatori; IP Rotator per cambiare IP regolarmente;

per cambiare IP regolarmente; Modalità Bypasser (split tunneling) per selezionare quali app o siti usano la VPN e quali no;

(split tunneling) per selezionare quali app o siti usano la VPN e quali no; Supporto ai protocolli OpenVPN , IKEv2 e WireGuard , garantendo prestazioni elevate e sicurezza;

, e , garantendo prestazioni elevate e sicurezza; Nessuna registrazione dei dati ( No-Logs Policy );

); Compatibilità con Apple Silicon e app nativa per iOS;

e app nativa per iOS; Camouflage Mode e NoBorders Mode che nascondono l’uso della VPN e permettono di aggirare restrizioni nei paesi più limitanti.

Come configurare una VPN

Esistono due modi per configurare una VPN su iPhone: tramite app ufficiale oppure manualmente tramite le impostazioni di iOS. Il metodo consigliato è attraverso l’app Surfshark, che automatizza tutto quanto e per altro attraverso un’interfaccia intuitiva.

1. Configurazione tramite app Surfshark

Scaricare Surfshark dall’App Store; Creare un account o accedere con le proprie credenziali; Quando richiesto, concedere i permessi VPN per permettere l’installazione del profilo; Nella schermata principale, premere su “Connetti” per collegarsi automaticamente al server più veloce; Per scegliere un server specifico, andare nella sezione “Località” e selezionare il paese desiderato; Accedere alle impostazioni avanzate per attivare o disattivare funzioni come: CleanWeb ;

; Kill Switch ;

; IP Rotator ;

; Bypasser ;

; Auto-connect; (Opzionale) Aggiungere il widget Surfshark alla schermata Home per un accesso rapido alla connessione.

2. Configurazione manuale

Se si preferisce configurare la VPN manualmente:

Andare su Impostazioni > Generali > VPN > Aggiungi configurazione VPN ;

; Selezionare il protocollo (IKEv2 è il più compatibile con iOS);

Inserire i dati richiesti: indirizzo server, ID remoto, nome utente, password;

Salvare e attivare la VPN manualmente.

Attenzione: la configurazione manuale non consente l’accesso a funzionalità avanzate come CleanWeb o MultiHop.

Come verificare se la VPN funziona

Dopo aver configurato la VPN per iPhone, è importante assicurarsi che stia funzionando correttamente. Fate così:

Controllare l’indirizzo IP : visitare un sito come whatismyipaddress.com prima e dopo la connessione. Se l’IP cambia e risulta localizzato nel paese selezionato, la VPN è attiva;

: visitare un sito come whatismyipaddress.com prima e dopo la connessione. Se l’IP cambia e risulta localizzato nel paese selezionato, la VPN è attiva; Test DNS : utilizzare tool online per verificare che le richieste DNS non trapelino al di fuori della VPN;

: utilizzare tool online per verificare che le richieste DNS non trapelino al di fuori della VPN; Verifica WebRTC : alcuni browser (come Safari) possono rivelare l’IP reale tramite WebRTC. Anche in questo caso, esistono strumenti online specifici;

: alcuni browser (come Safari) possono rivelare l’IP reale tramite WebRTC. Anche in questo caso, esistono strumenti online specifici; Kill Switch attivo: disattivare manualmente la connessione VPN e verificare che non ci sia traffico di rete residuo.

Queste verifiche aiutano a capire se la VPN protegge correttamente la connessione e se ci sono configurazioni da correggere.

Domande frequenti

Devo tenere sempre attiva la VPN?

Sì, specialmente quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica. Surfshark permette anche la connessione automatica all’avvio del dispositivo.

iPhone ha una VPN integrata?

No, iPhone supporta la configurazione manuale della VPN, ma non offre un servizio integrato. Per usarne una, occorre scaricare un’app come Surfshark.

Le VPN rallentano la connessione?

Una leggera riduzione della velocità è possibile, ma con Surfshark e il protocollo WireGuard le prestazioni rimangono elevate.

Le VPN sono legali in Italia?

Sì, in Italia e nella maggior parte dei paesi le VPN sono legali. Tuttavia, l’utilizzo illecito dei servizi VPN resta soggetto alle leggi locali.

Posso usare una VPN su più dispositivi?

Con Surfshark sì: è possibile collegare dispositivi illimitati con un solo account.

Serve una VPN anche se navigo solo da casa?

Sì. Anche la rete domestica può essere vulnerabile, e la VPN protegge comunque la privacy e i dati trasmessi.

È sicuro salvare dati bancari con una VPN attiva?

Sì, è consigliato. La connessione crittografata riduce il rischio di furto di dati e tentativi di phishing.

Qual è il protocollo VPN più adatto per iOS?

IKEv2 è stabile e ben integrato con iOS. Tuttavia, WireGuard è più moderno e spesso più veloce, disponibile tramite app Surfshark.

Cosa succede se disattivo la VPN durante una sessione?

Se la funzione Kill Switch è attiva, la connessione internet viene bloccata finché la VPN non si riattiva, proteggendo i dati da fughe.

Posso usare Surfshark per streaming internazionale?

Sì, Surfshark permette di sbloccare cataloghi esteri su servizi come Netflix, Disney+, BBC iPlayer, e altri, scegliendo il server del paese desiderato.

In definitiva, configurare una VPN per iPhone è più semplice di quanto si pensi. Con strumenti intuitivi e funzionalità avanzate come quelle offerte da Surfshark, è possibile navigare in sicurezza, accedere a contenuti da tutto il mondo e proteggere ogni attività online con pochi click.

Ora che sapete come configurare una VPN su iPhone potete iniziare subito a proteggere il vostro telefono e godere di una navigazione più libera e sicura.