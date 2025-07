L’app My BMW mostra l’impronta di CO2 durante tutta la vita dell’auto

L’impronta di CO₂ (o carbon footprint) è un indicatore ambientale che misura la quantità totale di anidride carbonica (CO₂) e di altri gas a effetto serra (espressi in CO₂ equivalente) emessi direttamente o indirettamente da un individuo, un’azienda, un prodotto, un’attività o un’organizzazione nel corso del suo ciclo di vita.

L’ impronta si calcola generalmente in chilogrammi o tonnellate di CO₂ equivalente e tiene conto non solo della CO₂, ma anche di gas come metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O), che hanno un impatto climatico maggiore della CO₂, ma vengono convertiti in “equivalente CO₂” per facilitarne la comparazione.

BMW Group offre la possibilità di personalizzare l’analisi delle proprie statistiche di guida e di conseguenza di tutto il ciclo di vita dell’auto all’interno della My BMW App e della MINI App.

L’ultimo aggiornamento permette per ai guidatori di visualizzare la propria impronta di carbonio. A quasi tre anni dal lancio della funzione “My Trips”, progettata

per supportare i guidatori nella valutazione dei propri viaggi, la nuova funzione fornisce anche i dati relativi alle emissioni generate dai percorsi.

Il Gruppo riferisce che la funzione dell’impronta di carbonio personale è stata sviluppata con un approccio tecnologicamente aperto ed è disponibile per i veicoli con motori

a combustione, nonché per i modelli ibridi plug-in e completamente elettrici.

Su cosa si basa il calcolo

La funzione è arriva su alcuni modelli selezionati in diversi paesi europei (al momento in Germania, Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera). Il calcolo dell’impronta personale si basa su due serie di dati fondamentali:

: “My Trips” analizza i percorsi completati dal guidatore e calcola le emissioni di CO2 in base all’energia che è stata consumata durante il viaggio. A tal fine, vengono impiegati i dati dell’International Energy Agency (IEA) per calcolare gli equivalenti di CO₂. Per i veicoli con motori a combustione, l’App calcola la quantità di CO₂ emessa in relazione al carburante consumato. Per i veicoli completamente elettrici, l’App mostra le emissioni generate utilizzando il mix energetico nazionale medio e fornisce anche un confronto con le emissioni che si genererebbero utilizzando energia verde. Emissioni derivanti dalla produzione del veicolo: si tratta delle emissioni generate durante il processo di fabbricazione. Queste vengono registrate a partire dalla lavorazione delle materie prime, dall’approvvigionamento dei materiali, dalla logistica dei trasporti e dalla produzione del modello specifico. Il BMW Group fornisce già i dati relativi alle emissioni per numerosi modelli attraverso i Vehicle Footprint Reports. Questi dati sono calcolati secondo gli standard riconosciuti per le valutazioni del ciclo di vita e certificati dall’agenzia TÜV Rheinland.

Electric Vehicle Analysis – siete pronti per un modello elettrico?

L’app My BMW include anche l’Electric Vehicle Analysis introdotta la scorsa estate. Questa funzione consente agli utenti che guidano una BMW con motore a combustione di simulare quanto un modello completamente elettrico si adatterebbe al loro profilo di guida. Il guidatore deve selezionare dall’App una BMW elettrica come veicolo elettrico. Una volta che il modello a combustione ha effettuato almeno 200 viaggi e percorso una distanza di 2.000 km (oltre 1.240 miglia), l’App mostra quanti di questi spostamenti avrebbero potuto essere completati con una singola carica con il veicolo elettrico selezionato, indicando anche le stazioni di ricarica più vicine alle destinazioni frequentate.

