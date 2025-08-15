PETLIBRO Dockstream, la fontanella per gatti davvero senza fili

PETLIBRO Dockstream (nome in codice PLWF115) è una fontanella automatica per gatti che vi permette di offrire acqua fresca e filtrata in modo continuo, senza doverla collegare a una presa di corrente.

Ad alimentarla infatti c’è una batteria da 5.000 mAh che promette fino a 30 giorni di autonomia con una sola carica, sufficiente per garantire una corretta idratazione agli animali domestici, in casa o all’aperto, anche in propria assenza e in maniera totalmente indipendente dall’impianto elettrico, così in caso di guasti i vostri animali avranno comunque sempre acqua fresca.

La qualità dell’acqua invece è garantita da un sistema di filtraggio a più strati: il carbone attivo elimina gli odori, la resina scambiatrice di ioni ammorbidisce l’acqua e riduce i metalli pesanti, un filtro in tessuto trattiene peli e impurità, mentre una spugna aggiuntiva protegge la pompa da detriti e intasamenti.

Facciamo inoltre presente che anche la pompa e la base di ricarica sono completamente senza fili, il che rende la fontanella particolarmente sicura perché non ci sono cavi esposti né si corre il rischio di scosse elettriche.

E ovviamente questo fa sì che possiate posizionarla dove volete: in cucina, sul balcone, in giardino o in camera da letto. A tal proposito, secondo quanto riporta la scheda tecnica è silenziosissima perché durante il funzionamento il rumore massimo si attesta intorno ai 23 dB, praticamente si sente soltanto lo scorrere dell’acqua.

L’acqua può essere erogata in due modi: con la modalità a induzione, un sensore radar attiva il flusso quando rileva la presenza di un animale nel raggio di 50 cm, erogando acqua per 42 secondi. Ogni ora, anche in assenza del gatto, parte comunque un breve flusso per stimolare l’interesse.

Se invece la fontanella viene collegata alla corrente, allora è possibile selezionare anche un flusso continuo, permettendovi di installare in casa una vera e propria fontanella in miniatura che dà da bere ai vostri animali e riduce lo stress grazie allo scorrimento costante dell’acqua.

Il dispositivo dispone di diversi sistemi di sicurezza: interrompe automaticamente il funzionamento se l’acqua scende sotto una certa soglia evitando il surriscaldamento della pompa. Di questo l’utente ne viene ovviamente avvisato, così sa sempre quando è il momento di ricaricare il serbatoio (è da 2,5 litri) o quando la batteria sta per scaricarsi.

Disponibilità e prezzo

PETLIBRO Dockstream costa 89,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Per mantenerla in condizioni ottimali il produttore consiglia di pulire la fontanella ogni due settimane e sostituire regolarmente il filtro, acquistabile separatamente.

I ricambi per il filtro sono venduti in kit da 4 al prezzo di 16,99 €, quindi poco più di 4 euro ciascuno.

