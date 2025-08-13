iPhone 17 Pro costerà di più e ridurrà la scelta

Stando alle ultime anticipazioni provenienti da fonti affidabili, come il leaker Instant Digital, è ormai certo che i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max subiranno un incremento di prezzo, ma offriranno anche un taglio di memoria di base superiore rispetto al passato.

Apple si prepara a lanciare la nuova gamma iPhone 17, attesa ormai per la fine del prossimo mese. Sono davvero numerose le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e, purtroppo, non mancano le cattive notizie per gli utenti che si apprestano ad acquistare i modelli di fascia più alta.

Prezzo più alto, ma più spazio

iPhone 17 Pro dovrebbe, perciò, debuttare con un prezzo di partenza di 1.049 dollari, 50 dollari in più rispetto al predecessore iPhone 16 Pro da 128GB, con un cambiamento significativo riguardante però la memoria interna: il taglio iniziale da 128GB potrebbe scomparire in favore di una versione base, che partirà direttamente da 256GB, lasciando come alternative i modelli da 512GB e 1TB.

In questo modo sarà ridotta quindi la scelta per i tagli di memoria della versione più piccola, mentre la variante Pro Max dovrebbe mantenere la base da 256GB, com in passato, con i modelli standard e il nuovo iPhone 17 Air che dovrebbero continuare a offrire il taglio più piccolo da 128GB come opzione d’accesso.

Una strategia “già vista”

Questa mossa segue una logica già applicata da Apple in passate generazioni. Nel 2023, ad esempio, l’iPhone 15 Pro Max vide l’eliminazione della versione da 128GB e un aumento di prezzo di 100 dollari, “mascherato” dal nuovo taglio minimo di memoria.

L’azienda sembra quindi intenzionata a riproporre tale strategia per il 2025, anche per contenere l’impatto dei costi crescenti di componenti e delle tariffe commerciali sulle importazioni dalla Cina in USA, che hanno ormai raggiunto il 30% e potrebbero aumentare ancora.

Doppio obiettivo

Secondo gli analisti, l’obiettivo è duplice: da un lato Apple vuole offrire più spazio di archiviazione ai clienti più esigenti, che spesso si identificano proprio in quanti acquistano il modello Pro, che scattano molte foto o girano video in alta risoluzione.

Ma da un altro punto di vista, l’incremento di memoria maschera l’aumento del prezzo, cosi da permettere a Cupertino di evitare di parlare apertamente degli aumenti dovuti ai dazi e dell’aumento dei prezzi delle materie prime. L’esperienza passata suggerisce che, per molti acquirenti di fascia alta, la maggiore capacità di memoria viene generalmente preferita e l’aumento percepito appare più “accettabile” se abbinato a uno storage superiore.

Altri modelli e prezzi attesi

Nel resto della gamma, l’iPhone 17 base dovrebbe partire da 799 dollari, mentre il nuovo iPhone 17 Air – che sostituirà la versione Plus – è atteso con un listino di partenza di 949 dollari. La linea Pro Max, invece, sarà proposta a partire da 1.249 dollari, mantenendo la stessa politica del Pro: probabili 256GB di base, ma senza conferme ufficiali su un eventuale ulteriore upgrade della capacità iniziale.

La presentazione da parte di Apple della gamma iPhone 17 è prevista per il 9 settembre, con disponibilità nei negozi dal 19 settembre 2025. Per tutte le anticipazioni che riguardano il modello base iPhone 17, il nuovo iPhone 17 Air e i modelli top di gamma iPhone 17 Pro e Pro Max si parte dai rispettivi collegamenti.