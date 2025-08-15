I cinque progetti segreti Apple per la casa digitale

Per anni la smart home è stata per Apple un traguardo inseguito con una convinzione non ferrea. Ora però, secondo un dettagliato report di Bloomberg, da cui abbiamo già tratto alcuni articoli, Cupertino si prepara a un cambio di passo radicale.

L’azienda sta sviluppando una nuova generazione di dispositivi, sistemi operativi e assistenti vocali, con l’obiettivo di portare l’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nelle stanze delle nostre case.

Ecco le cinque novità chiave che emergono dal progetto.

1. Un display da parete per la casa condivisa

Apple sta sviluppando un display smart da 7 pollici, montabile a parete o su base, pensato per diventare il centro di controllo domestico.

Nome in codice J490, sarà dotato di fotocamera frontale per il riconoscimento facciale, capace di adattare automaticamente interfaccia, contenuti e funzioni in base all’utente.

Sarà compatibile con le app Apple più usate (Note, Calendario, Musica, Promemoria) e progettato per l’interazione multiutente.

2. Il robot da tavolo che guarda, ascolta e si muove

Il progetto J595 è il più ambizioso: un robot compatto da scrivania, con uno schermo su braccio motorizzato, capace di seguire l’interlocutore, muoversi durante una videochiamata e partecipare alle conversazioni. Il dispositivo sarà pensato per stare in cucina, sul tavolo o in salotto, e offrirà un’esperienza dinamica, relazionale, quasi “umana”. Qui l’obbiettivo è trasformare l’Intelligenza Artificiale in qualche cosa di concreto, al servizio nella dimensione dell’orizzonte fisico delle persone.

3. Una videocamera smart per automazione e sicurezza

Apple ha in lavorazione una videocamera domestica, nome in codice J450, alimentata a batteria e dotata di riconoscimento facciale e sensori a infrarossi.

Potrà rilevare la presenza delle persone, contribuire all’automazione della casa (spegnere le luci, avviare la musica preferita) e aumentare la sicurezza.

È stata testata anche una versione videocitofono capace di sbloccare le porte in automatico.

4. Charismatic: il nuovo sistema operativo per la smart home

I nuovi dispositivi saranno unificati sotto un sistema operativo inedito, chiamato Charismatic. Evoluzione dei prototipi Pebble e Rock, Charismatic fonde elementi di watchOS e tvOS in un’interfaccia fatta di clock face personalizzabili, widget modulari e comandi vocali. Sarà pensato per l’uso condiviso, senza passaggi manuali tra account o configurazioni complicate.

5. Una nuova Siri, più intelligente e più presente

Al centro di tutto ci sarà una Siri completamente ripensata. Non solo un assistente vocale da richiamare, ma una presenza proattiva, capace di inserirsi nelle conversazioni, gestire dialoghi tra più persone, ricordare contesti e preferenze. Nelle sue versioni più avanzate, come quella integrata nel robot J595, Siri sarà in grado di proporre azioni in tempo reale, suggerire ristoranti mentre si parla, o aiutare nella pianificazione di attività familiari.

Apple sta anche lavorando a una personalità visiva per Siri, con animazioni che ricordano il logo Finder o i Memoji, in modo da renderla riconoscibile e familiare. È il salto più grande mai fatto per l’assistente Apple: da voce disincarnata a intelligenza contestuale, integrata nello spazio domestico.