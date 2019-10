Phase 10: World Tour, il gioco da tavolo per iPhone e iPad dai creatori di UNO

Mattel rilascia in App Store Phase 10: World Tour, il gioco di carte da tavolo dai creatori di UNO. Si tratta di un gioco di carte studiato per le famiglie, e che sarà disponibile, oltre che su iPhone e iPad, anche su Android e Facebook.

si tratta del secondo grande lancio di Mattel163, dopo l’enorme successo di UNO. Proprio come questo grande classico, Phase 10: World Tour presenta colpi di scena in un classico gioco di carte per famiglie e lo introduce nelle piattaforme digitali.

In Phase 10 il giocatore avrà a disposizione un cammino di 30 livelli unici, ambientati nella giungla amazzonica, affiancati da fasi multiplayer in luoghi iconici come Hawaii, Londra, l’Artico, il Nilo e il Giappone.

Per celebrare l’arrivo del gioco in tutto il mondo, l’aggiornamento a Phase 10 porta con sé uno speciale evento di Halloween, con nuovi premi, e una nuova regola di Wild Trick.

Lo sviluppatore elogia il successo diffuso di UNO!, che conta oltre 85 milioni di giocatori dal lancio a gennaio. Su queste basi, ha dichiarato Amy Huang, CEO di Mattel163, il team è entusiasta di sfruttare i successi del predecessore, non solo con Phase 10, ma anche con i prossimi titoli Mattel in programmazione per la release in App Store.

Tante le modalità di gioco, come quella in cui dover completare ogni “Fase” nel più breve tempo possibile. I round si concludono, come in UNO, quando un giocatore si sbarazza di tutte le sue carte.

Phase 10: World Tour è disponibile in App Store gratis per iPhone e iPad a questo indirizzo. Da qui, invece, si scarica la versione per Android.