Apple TV+, le anticipazioni dal creatore di Battlestar Galactica su For All Mankind

Ronald Moore, il creatore di Battlestar Galactica, ha rivelato molti dettagli sulla serie tv For All Mankind, che ha scritto per Apple TV+ . L’autore ha annunciato di aver già pensato a ben sette anni di stagioni per quella che sarà una delle serie tv più attese per la piattaforma tv in streaming di Apple, e con cui Cupertino ha quest’anno celebrato il 50° dallo sbarco sulla luna.

Ronald Moore è stato uno dei primi ad essere contattato da Jamie Erlicht e Zack Van Amburg, responsabili della programmazione per Apple TV+ assunti nel 2017 da Apple.

In un’intervista a Wired, Moore ha spiegato che durante i primi contatti avevano ripreso una conversazione interrotta nel 2014, quando, in un’altra situazione, si erano confrontati sulla possibilità di realizzare un dramma sulla Nasa degli anni Settanta. La proposta per Moore era stata quella di creare “una sorta di Mad Men” e il regista l’aveva subito accolta, con un ripensamento, però, relativo all’idea di costruire una serie tv drammatica. “Le missioni Apollo erano finite negli anni Settanta. Ci si trovava di fronte all’idea di sogno infranto, e non di realizzare un’avventura eroica. E’ una storia triste di un’ambizione in declino”.

Il creatore di Battlestar Galactica aveva allora suggerito una versione di storia alternativa, sostenuta da conversazioni con l’astronauta Garret Reisman, ora direttore delle operazioni spaziali a Space X. Fu lo stesso Reismann a spiegare a Moore quanto la Russia sia stata vicina ad arrivare per prima sulla Luna: per Moore questo dettaglio divenne l’inizio dello spettacolo.

Moore e un team di autori in due mesi hanno tracciato lo schema degli episodi di quello che sarebbe poi stato chiamato “For All Mankind”, una serie tv ambientata dal 1969 al 1974: il team ha completamente ripensato gli eventi storici dopo il primo allunaggio della storia, compiuto non dagli americani ma dai russi, immaginando una storia diversa per Ted Kennedy, per Nixon e per tutti gli americani.

Questa fu la chiave del successo della serie: Moore conquistò così i dirigenti Apple. “La complessità della storia e i dettagli di questa realtà alternativa sono stati travolgenti”, ha detto, sempre a Wired, Jamie Erlicht.

E’ già stata ordinata una seconda stagione di For All Mankind. I primi tre episodi saranno rilasciati il 1° novembre su Apple TV+.

