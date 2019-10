Huawei nova 5T, disponibile in Italia il terminale con 4 fotocamere posteriori

Huawei annuncia l’arrivo in Italia di Huawei nova 5T. Dotato di 5 fotocamere potenziate dall’Intelligenza Artificiale (4 posteriori e 1 anteriore), display Punch FullView da 6,26 pollici e Kirin 980, il chipset proprietario del costruttore, HUAWEI nova 5T è uno smartphone con prestazioni elevate, con un comparto fotografico di eccellenza, indicato per chi utilizza quotidianamente i social media.

Per prezzo e caratteristiche Huawei nova 5T è proposto per gli utenti più giovani, anche grazie a design ricercato e colorazioni vivaci. Sulle orme delle serie HUAWEI P e Mate, Huawei nova 5T dispone di una configurazione Quad-Camera dotata di Intelligenza Artificiale, per foto dal risultato professionale in un’ampia varietà di scenari.

Per garantire versatilità e ottimi risultati sia negli scatti più ampi come quelli di paesaggio, che in quelli più ravvicinati come i ritratti, HUAWEI nova 5T monta infatti un obiettivo ad alta definizione da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 16 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un obiettivo bokeh da 2 MP. Grazie alla fotocamera frontale da 32 MP, HUAWEI nova 5T scatta selfie di alta qualità, catturando con anche i più piccoli dettagli.

La modalità di scatto AI HDR+ raccoglie più di un fotogramma in un unico scatto, selezionando in automatico le parti migliori, garantendo così una foto finale migliorata. Inoltre, la modalità Super Night sfrutta la tecnologia AI Image Stabilization (AIS) e un sensore intelligente di rilevamento della luce, che consentono di ottenere scatti chiari sia di giorno che di notte. La funzione di editing video avanzata con AI riconosce automaticamente i soggetti ricorrenti nei video, raccogliendo tutti i contenuti con lo stesso soggetto, semplificando il processo di editing dei video e facilitando gli utenti nel salvataggio e nell’archiviazione delle foto.

Huawei nova 5T funziona con Kirin 980, il chipset dotato di AI da 7 nanometri abbinato a 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Grazie alla batteria da 3.750 mAh, lo smartphone è in grado di accompagnare gli utenti durante tutta la giornata con una singola carica, anche in condizioni di utilizzo intenso. Inoltre, Huawei SuperCharge da 22,5 W ricarica la batteria dallo 0 al 50% in soli 30 minuti.

Il costrutture dichiara una velocità di avvio delle app del 59% più veloce e una reattività superiore a livello di sistema grazie alla nuova interfaccia EMUI 9.1 basata su Android 9, oltre all’azzeramento dei ritardi nel caricamento dei contenuti multimediali. L’intelligenza artificiale è impiegata anche per milgiorare e velocizzare la produttività, come con la traduzione in tempo reale e la scansione dei codici QR. Invece la funzione GPU Turbo 3.0 accelera l’elaborazione grafica per ridurre la latenza nei videogiochi, senza compromettere l’autonomia.

Huawei nova 5T è disponibile in tre varianti di colore: Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple. L’effetto 3D multistrato conferisce allo smartphone un aspetto olografico, per un design ancora più originale. È disponibile in Italia a partire dal 23 ottobre, al prezzo di 429,90 euro. Dal 23 ottobre e per tre settimane, fino al 15 novembre, sarà possibile acquistarlo presso il Huawei Experience Store di Milano CityLife ed anche nel negozio online, insieme a Hauwei FreeBuds lite e nova capsule collection al prezzo totale di 430,90 Euro*. Invece dal 24 ottobre presso gli altri store aderenti, insieme al terminale sarà possibile avere anche le Huawei FreeBuds lite.