Philips Hue ad IFA 2020: Play Gradient Lightstrip per portare ambilight su ogni TV e tante nuove lampade smart

Philips Hue non si ferma e nell’ambito di una IFA 2020 più virtuale che mai presenta una gamma rinnovata e ampliata delle sue lampadine, lampade e strip LED gestibili con il bridge Hue via Zigbee o direttamente via Bluetooth.

La strip LED a gradiente multicolore per portare ambilight su ogni TV

La novità assoluta è una nuova strip LED multicolore che potete installare sul retro del vostro TV: sono disponibili 3 tagli diversi da 55, 65 e 75 pollici che vanno installati sui 3 lati superiori del televisore. La caratteristica unica è che il colore cambia senza soluzione di continuità in tutta la lunghezza generando quello che i più conoscono come effetto “ambilight” nei TV Philps da qualche anno a questa parte.

Gli effetti sono straordinari sopratutto se si dispone il tv addossato ad una parete o un mobile bianco: la luce viene proiettata a 45° e questo amplifica l’alone dei colori intorno all’immagine mantenendo il sincronismo con il contenuto dello schermo.

La gestione dei colori è affidata a due possibili intermediari: un computer PC o Mac grazie all’applicazione Philips dedicata che permette di intercettare film, foto e filmati e tv streaming in proiezione, oppure, per chi dispone di una console, di un ricevitore per lo streaming (Sky, Fiire TV etc) della Hue Play Sync Box di Philips dedicata che ha 4 ingressi HDMI : le configurazioni e i colori relativi possono essere richiamati anche dagli assistenti vocali e pure da Siri.

Ovviamente se avete altre lampade colorate Hue nella stessa stanza queste possono essere sincronizzate con il tutto per amplificare gli effetti di colore nella terza dimensione e rendere la visione più coinvolgente.

I prezzi di della nuova strip nelle sue varie versioni saranno i seguenti:

modello da 55” a 179 Euro

modello da 65 “ a 199 Euro

modello da 75” a 229 Euro

La disponibilità è prevista almeno per fine Ottobre 2020.

Tanti nuovi prodotti

Ed ecco i dettagli dei nuovi modelli di lampade e lampadine tra cui un nuovo modello di Iris (con luce riflesse e parzialmente traslucente) cha una luminosità potenziata con colori pieni e collegamento Bluetooth e sarà disponibile anche in edizione limitata, I nuovi modelli di lampade a filamento di grandi dimensioni, una nuova lampadina Hue con attacco E14 di dimensioni ridotte, la nuova versione della E14 a candela a colori e bianca con collegamento bluetooth e nuove lampade con doppio colore potenziate e migliorate.

Qui sotto una galleria dei prodotti tratta dalle presentazioni di queste ore.

Caratteristiche, prezzi e disponibilità:

Philips Hue Iris

La nuova lampada Philips Hue Iris dovrebbe avere colori più intensi, la luminosità minima puo’ essere portata all’1% e i lumen sono aumentati. Inoltre, la lampada ora ha anche il Bluetooth e viene fornita con un cavo rivestito in tessuto. Philips Hue Iris nella nuova versione dovrebbe essere disponibile dal 6 ottobre a 99,99 € nei colori bianco, nero e, in edizione speciale ad un prezzo superiore nelle fiiniture oro, oro rosa, argento e rame.

Philips Hue Filament

Arrivano due nuove lampadine in stile vintage che si aggiungono alla collezione Philips Hue. Large Globe (White Filament G125) e Large Edison (White Filament ST72) saranno disponibili dal 29 settembre rispettivamente a € 39,95 e € 34,95. Su questa pagina di Amazon trovate gli altri modelli attualmente in vendita.

Lampada a sospensione Philips Hue Ensis in nero

La lampada a sospensione Philips Hue Ensis per il tavolo della sala da pranzo era precedentemente disponibile solo in versione bianca. Dal 20 ottobre la lampada sarà disponibile anche in nero per 399,99 euro. La versione bianca è disponibile allo stesso prezzo su Amazon da qualche tempo.

Lampada Philips Hue White Lustre E14

Con la nuova Philips Hue White Lustre, il produttore offre una lampadina che si adatta a qualsiasi attacco E14 anche in spazi ristretti. Dal 29 settembre, la più piccola lampada Philips Hue fino ad oggi sarà disponibile per € 19,95.

Philips Hue Candle

Anche le lampade Philips Hue Candle hanno ricevuto un aggiornamento. I nuovi modelli ora dispongono anche di Bluetooth e possono quindi essere controllati tramite smartphone senza Hue Bridge.

