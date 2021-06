Philips Hue in offerta Prime Day su Amazon: lampade e kit con sconto extra

Se volete illuminare la vostra casa in modo dinamico e intelligente spegnendo e accendendo le luci per la massima sicurezza e confort è il momento di aprofittare delle offerte di Signify / Philips Hue per il Prime Day: tantissimi kit vi permetteranno di iniziare da zero o di allargare il vostro parco lampade e di avere un sistema compatibile con qualsiasi installazione domotica sul mercato

Per chi inizia da zero.

Per chi non ha un sistema già installato si parte da un kit che comprende il gateway Hue Bridge 2.0 con abbinate le lampade. Chi vuole fare un primo test può spendere la cifra di 49 Euro (inferiore al costo del singolo hub grazie agli sconti del Prime DAy) e prendersi anche due lampade LED ad intensità e temperatura regolabile: sarà in grado di controllarle da iPhone con Homekit o Android anche con la voce e pure con Apple Watch e Siri, con Assistente Google o a Settembre 2018 con Alexa.

Hue Bridge 2.0 permette anche alle vecchie installazioni con il primo bridge di rendersi compatibili con Homekit e i sistemi domotici più recenti che usano anche la voce.

Altri kit partono dall’abbinamento con lampadine colororate sia con passo E27 che passo E14 sia con possibilità di variare la temperatura del bianco (da caldo a neutro a freddo) che di avere una gamma infinita di colori o una striscia LED di nuova generazione a colori più pieni, utili magari a creare la giusta atmosfera in camera o salotto.

I Kit “allargati” di recente introduzione prevedono invece il telecomando Dimmer Switch (a destra) che affianca o sostituisce in tutto e per tutto l’interruttore di casa e permette di attivare scene o colorazioni e intensità anche senza avere uno smartphone a disposizione. In alcuni kit è disponibile anche il sensore di presenza in grado, come il dimmer switch di essere integrato con altri dispositivi Homekit: ad esempio potete aumentare la temperatura della caldaia o attivare una scena pre-registrata.

Ecco le offerte per chi inizia

E quele per chi vuole allargare il sistema Philips Hue

Per chi ha già un sistema Hue ci sono interessanti abbinamenti che permettono di aggiungere sia nuove lampade che di gestirle, come abbiamo detto in precedenza, con l’accesso diretto del Dimmer Switch ed anche con l’attivazione automatica del sensore di presenza.

La scelta dei kit è sempre più ampia e lo sconto del Prime Day valido solo fino a mezzanotte di oggi (per tutti i prodotti tranne la striscia lede che scade alle 14.40 di oggi) vi permetterà di ottenere una casa sempre più luminosa colorata e “intelligente”.

