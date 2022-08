Apple Card è al top per soddisfazione clienti

Per il secondo anno consecutivo Apple Card e la società che emette la carta, la Goldman Sachs, si sono classificate al primo posto nella classifica stilata da JD Power che misura la soddisfazione dei clienti in merito all’utilizzo delle carte di credito negli Stati Uniti. Ne parla Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay e Apple Wallet:

Migliorare la vita dei nostri clienti è al centro di ciò che facciamo, quindi siamo onorati che Apple Card e l’emittente Goldman Sachs siano stati premiati anche quest’anno in merito alla soddisfazione dei clienti. Il nostro impegno rimane quello di fornire una carta di credito che sia prima di tutto digitale e che aiuti i clienti a condurre una vita finanziaria più sana. Continueremo a fornire ai nostri utenti di Apple Card strumenti finanziari innovativi e a mantenere alta la pluripremiata soddisfazione del cliente.

L’annuncio arriva una settimana dopo che l’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su Goldman Sachs per via di vari problemi correlati al servizio clienti, tra cui i reclami sulla gestione delle transazioni contestate. Secondo quanto riferito, l’indagine si concentrerà sui reclami dei clienti di Apple Card degli ultimi anni.

Apple Card è stata lanciata nell’agosto di tre anni fa e per ora rimane disponibile solo per i residenti qualificati negli Stati Uniti d’America. Questa carta di credito di Apple può essere gestita completamente tramite l’app Wallet su iPhone e Apple Watch, e offre funzionalità chiave tra cui i riepiloghi delle spese con codice colore, cashback su base giornaliera, un’opzione di finanziamento senza interessi per l’acquisto di nuovi prodotti Apple e nessuna commissione oltre gli interessi passivi sui saldi scaduti. C’è anche una Apple Card fisica disponibile per l’uso nei negozi che non accettano pagamenti contactless.

Trovate tutte le informazioni su Apple Card – tra cui le banche che la supportano, come si attiva, come funziona, il Daily Cash, bilanci, tasse, assistenza via Messaggi, cosa fare in caso di furto o perdita della carta, privacy e quant’altro – nel nostro articolo-guida.