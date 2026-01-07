Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Apple Bugs & Bug Fixes » Logitech, problemi per gli utenti di alcuni mouse a causa di un certificato non rinnovato
Apple Bugs & Bug Fixes

Logitech, problemi per gli utenti di alcuni mouse a causa di un certificato non rinnovato

Di Mauro Notarianni
Logitech MX Master 4 diventa aptico e rivoluziona la produttività - macitynet.it

Se nelle ultime ore avete avuto inconvenienti con il vostro mouse Logitech su Mac, l’inconveniente potrebbe essere legato a un problema software per il quale l’azienda che produce periferiche ha rilasciato un fix.

A riferirlo è il sito statunitense The Verge spiegando che su Reddit diversi utenti hanno segnalato problemi con Logi Options Plus, app per la gestione e configurazione dei controlli degli accessori Logitech che improvvisamente non funziona più, impedendo di sfruttare personalizzazioni di pulsanti, gesture, ecc.

Un utente su Reddit riferisce che i pulsanti di scrolling e i tasti aggiuntivi sul suo mouse non funzionavano come previsto e che l’app Logi Options Plus sembrava bloccata all’avvio. Logitech ha riconosciuto il problema e spiega che l’inconveniente riguarda anche l’app  G Hub, software di gestione per i dispositivi dedicati al gaming del brand  Logitech G.

In una pagina di supporto tecnico Logitech spiega che è disponibile un aggiornamento dell’app per macOS (si scarica da qui per macOS 13 o seguenti) compatibile con prodotti quali MX Master 4, MX Master 3S, MX Keys S, Mx Creative Console e altri prodotti ancora.

Logitech MX Master 4 diventa aptico e rivoluziona la produttività - macitynet.it

Cerificato scaduto

Logitech riferisce che il problema è causato da un certificato scaduto richiesto per l’esecuzione dell’app, un inconveniente che riguarda solo la versione per Mac perché macOS impedisce l’esecuzione di alcune applicazioni se non individua un certificato sviluppatori valido, un problema che ha riguardato in passato anche altre app.

Una patch è stata rilasciata ma richiede l’installazione manuale perché il certificato riguarda anche l’updater integrato nell’app. Il produttore riferisce che le impostazioni del dispositivo, le personalizzazioni e i profili creati dagli utenti rimarranno intatti dopo l’installazione della patch. L’app aggiornata è disponibile per macOS 13 e seguenti; il fix per le precedenti versioni di macOS sarà disponibile “in seguito”.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet

Articolo precedente
Volkswagen torna ai pulsanti fisici nelle auto
Articolo successivo
CES 2026: le luci di Philips Hue diventano smart e leggono l’ambiente

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2026 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.